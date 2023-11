Un fin de mandato sin dignidad

Faltan 10 días ya para que haya cambio de autoridades, no solamente a nivel nacional, sino también en el gobierno provincial aunque es muy poco lo que va a pasar, porque no hay cambio de gobernador. Gustavo Sáenz renueva mandato por otros cuatro años y parece que solo va a cambiar algunos ministerios que ya están anunciados.

En realidad no ha tomado todavía la medida de fondo en esa cuestión teniendo en cuenta que su propósito es considerar cómo se va a mover la política nacional y luego determinará qué es lo que él va a hacer para adaptarse a la política nacional. Podría ser que llegue a tener ministerios que no cumplan ninguna función y a lo mejor puede tener otros que sí sean de más utilidad. Podemos citar lo que sucede con la salteña Flavia Rolón, actual secretaria de Energía de la Nación a la que el gobernador Sáenz pretende incorporar al gabinete provincial. Sin embargo, hay versiones sobre su continuidad en el gobierno nacional. Por ello es que no avanzará mucho, por ahora.

El cambio de gobierno a nivel municipal, especialmente en Capital, es diferente. La renovación en ese ámbito será total, porque se van todos; intentaron la reelección pero perdieron. El tema es cómo queda la situación del Municipio. Se está haciendo la transición, pero parece que no se está blanqueando todo en ese proceso.

Por ejemplo, hay una empresa -que es tal vez la empresa más importante para el municipio- que ganó una licitación durante el período de gobierno de la señora Bettina Romero. En la gestión, Agrotécnica Fueguina –de ella se trata- siempre tuvo problemas de cobro, lo que llevó a que tuviese problemas con los empleados que advertían “que ya paramos, que no paramos…”. La empresa de recolección de residuos fue lo suficientemente criteriosa como para no parar la prestación, pese a que no le realizaron las actualizaciones correspondientes. Además, los empleados están cobrando al día y en forma porque la patronal aguantó todos los aumentos salariales que dio el Gobierno Nacional, incluyendo los bonos acordados en el marco de paritarias del gremio de Camioneros, del que dependen sus empleados. Pero Agrotécnica ya no llega a hacer frente a los sueldos. Ahora tiene sueldos y aguinaldo y por eso fue en reclamo a la Municipalidad.

Sin actualizaciones y con una inflación que devora todos los ingresos, ni siquiera ha logrado una reunión con las autoridades del gobierno municipal, para gestionar la debida actualización del monto del contrato. Se le sigue pagando lo mismo que se dispuso en mayo pasado, configurando una situación que se hace insostenible para la empresa, poniendo en riesgo el pago de los sueldos y el aguinaldo. El monto adeudado es considerable y se lo discute, a extremos que ya se anuló cualquier intento de negociación.

Cualquier vecino de la ciudad advierte que el servicio que presta Agrotécnica es uno de los más completos que tiene la provincia. De ello no hay ninguna duda, porque diariamente se recogen los residuos y hasta en la madrugada están barriéndose las calles de los barrios; el servicio de Agrotécnica es ejemplar, no generó problemas pero parece que van a comenzar a suceder de ahora en adelante. ¿Por qué? Porque la empresa ya dijo: -hasta acá llegamos, se nos acabó la plata y no podemos hacer frente más este esta situación que ya no es solamente financiera sino económica. Ratificó que la Municipalidad está trabando las actualizaciones de los montos de las prestaciones desde el mes de mayo y no encuentra interlocutores para negociar. Solo son cabezas visibles la señora intendenta y el señor Daniel Nallar, secretario Legal y Técnico y ninguno de los dos atiende a los representantes de la empresa, por lo tanto la empresa no puede actualizar los montos correspondientes a los últimos cinco meses. No hubo actualización aunque la inflación es del 100%.

La preocupación se trasladó a los trabajadores, porque hay un compromiso de pago de los haberes de noviembre pero para diciembre y el aguinaldo no hay fondos. Sería una deuda que deberá asumir el nuevo intendente, en cumplimiento de lo establecido en el contrato, que ordena una actualización que se adeuda desde mayo. Está demás señalar que es una deuda que está heredando de la gestión en retirada, que no estuvo a la altura de lo actuado por la prestadora que siempre avanzó con su obligación, cuidando la salubridad pública y evitando la conflictividad social.

La tolerancia se agotó por razones plenamente justificadas; la deuda es elevada y ha comprometido las finanzas de Agrotécnica. Quedan pocos días para alcanzar un acuerdo y no se ve voluntad desde el gobierno de Bettina Romero. Frente a ese panorama, que a nadie extrañe que la próxima semana se interrumpa la prestación del servicio de recolección de residuos como consecuencia de una medida de fuerza extrema, porque los empleados van reclamar por su derecho a percibir sus haberes y porque no quieren pasar las fiestas aunque sea con pan dulce.

Hay que llamar a la reflexión a la Intendenta. No se puede ir abandonando la situación como si fuera nada; no es responsabilidad que pueda cargar al Intendente que viene. Debe tratar de solucionar los problemas antes de irse. Debe dejar las cuentas en orden, sin ocultar datos que son fundamentales. La Provincia cierra el ciclo con sus obligaciones al día, porque demandó lo que le correspondía al gobierno nacional. Del gobierno municipal no se conoce nada y los funcionarios se esconden.

No es esa la forma de terminar un mandato. El retiro, aun cuando sea consecuencia de una derrota electoral, debe hacerse con dignidad.