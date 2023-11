UOCRA: Denuncian “manoseos” y piden cambio de autoridades

Delegaciones de Metán, Quebrachal y Joaquín V. González, se manifestaron en la sede central, exigiendo puestos de trabajo, insumos, reclamos salariales y el recambio de autoridades, porque no reconocen como legitimas las últimas elecciones. La Policía desmintió actos violentos y toma de rehenes.

En comunicación con Aries, uno de los trabajadores de la construcción, Diego, explicó los motivos por los cuales diferentes delegaciones del interior realizaron un reclamo en las puertas de la sede de Salta de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA), dentro de las cuales destacó la interna que atraviesa la conducción y acusó a la dirigencia gremial, representada por Rubén Aguilar en Salta, de no haber actuado a favor de los trabajadores.

“La OUCRA es una sola, no sé porque quieren separarse. Uno viene acá y las autoridades dicen que debe resolver la central de Buenos Aires, y desde allá ellos dicen que mandaron a señor Luis Caballero, pero así no sabemos ni siquiera a donde tenemos que dejar el C.V, o quién dirigirnos. Si hay problemas internos, son de ellos, la gente el trabajo no tiene nada que ver”, sostuvo Diego.

Su análisis sobre la situación es que se designó a las autoridades “a dedo”, y por eso solicitan el recambio. “Se ve mucho manoseo hasta en eso, no pidieron ni papeles”, sentenció, “ni siquiera los dos años de experiencia o antecedentes penales y no hicieron nada de eso, un total manoseo”, advirtió.

A su vez, la Policía que se hizo presente en el lugar, desmintió los primeros rumores circulantes, que apuntaban a una presunta toma de rehenes y actos violentos para tomar el edificio, en un despliegue de banderas, de allí tanta presencia en la zona de la calle Mitre al 800.

“En ningún momento hubo rehenes, la gente ingresaba y salía con total normalidad el procedimiento se realizó sin hacer uso de la fuerza pública. Los manifestantes únicamente expusieron sus problemáticas y labraron el acta, y luego se procedió al despejo”, informó el oficial a cargo del Operativo.