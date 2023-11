Milei recibió la bendición de un rabino y participó de una celebración judía

El presidente electo Javier Milei asistió a una tradicional celebración judía en el barrio porteño de Balvanera.

Durante la noche del sábado, Javier y Karina Milei -su hermana y principal asesora- participaron de la Havdalah, ceremonia de separación del Shabat del resto de los días que componen la semana.

En el marco de la ceremonia, Milei recibió la bendición del Mekuval rabino David Pinto Shlita y quedó inmortalizado en un video que rápidamente se viralizó en las redes sociales.

"Celebro a este hermoso país, la Argentina, y pido a Dios que proteja a la Nación Argentina para que vuelva a ser lo que fue antes. Estoy seguro que con la ayuda de Dios ayudarás a la Nación y, con el pueblo de la Argentina, lo lograrás", expresó Pinto Shilta al recibir a Milei, quien optó por responder también en inglés: "Thank you, thank you, rabbin".

El rabino le pidió al próximo jefe de Estado el nombre de su madre para hacer extensiva la bendición y en un error de interpretación, el fundador de La Libertad Avanza respondió con el de su hermana.

Corregido, hizo lo propio y su progenitora Alicia Lucich recibió también la sacralización.

Las acciones de Milei se condicen con sus reiteradas expresiones en las que aseguró que estudia de manera exhaustiva la Torá y sus deseos de realizar la conversión final al judaísmo.

"No voy a la iglesia, voy al templo. Tengo un rabino se cabecera. Estudio la Torá", supo contar Milei en una entrevista que protagonizó en septiembre, en plena campaña, y completó: "Se me reconoce internacionalmente como amigo de Israel. Estoy a poco de ser judío, sólo me falta el pacto de sangre".

En los últimos días, expresó su absoluto apoyo a Israel en el conflicto abierto con el grupo terrorista palestino Hamás y anunció que trasladará la Embajada argentina de Hertzlia a Jerusalén.

En agenda, el economista libertario tiene previsto viajar a los Estados Unidos, antes de su asunción, para visitar la tumba de "Rebe de Lubavitch", un histórico rabino que murió en 1994.

