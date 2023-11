La advertencia de Biró a Milei: “Si quiere privatizar Aerolíneas, nos van a tener que matar”

El secretario general de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), Pablo Biró, aseguró este miércoles que el gremio defenderá la continuidad de Aerolíneas Argentinas durante el próximo gobierno de Javier Milei y advirtió que si “se quiere cargar” a la compañía, “nos van a tener que matar”. De todas formas, el sindicalista dijo que están abiertos al diálogo con la futura gestión y que los números avalan la continuidad de la compañía. Biró aseguró que el gremio dará “todas las discusiones con mucha prudencia” y que irán “a las mesas de diálogo, con la esperanza de que haya diálogo”.

Los dichos de Biró se dan luego de que desde La Libertad Avanza adelantara que la idea era entregar la compañía aérea de bandera a los trabajadores para que ellos la gestionen. “Dársela a los empleados. Pero básicamente es privatizarla. Surgió de una idea de mi padre, que la adoptó Javier. Cambió los incentivos por completo. Lo mismo cuando se habló de los ‘vouchers’, otra cosa que hay que aclarar, porque Javier tuvo la generosidad política e intelectual de pensar una Argentina de 35 años. Se habló de tercera generación”, dijo el lunes Alberto “Bertie” Benegas Lynch (h) al ser consultado sobre cuál era la idea del presidente electo respecto de Aerolíneas Argentinas.

“Si me hablan de números, tengo números para defender a Aerolíneas. Ahora, si se quieren cargar a Aerolíneas, ya lo dije y no le voy a restar ningún peso a lo que dije. Si se quiere cargar a Aerolíneas, nos van a tener que matar. Y cuando digo matar, literalmente. Va a tener que cargar muertos, que me anoten primero. Si nos quiere meter en cana y abolir el derecho de huelga, detenernos, perseguirnos, gobernar por decreto, será Fujimori, la historia lo juzgará y terminará en cana. Ahora, si hay mesa de diálogo y quieren discutir, tenemos argumentos para discutir. Los trabajadores ya mostramos que una empresa pública puede generar riqueza”, advirtió Biró en declaraciones a radio Nacional Rock.

Infobae.