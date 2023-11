Olmedo quiere integrar el Gabinete Nacional en el área de producción o seguridad

Durante el programa Agenda Abierta, el electo parlamentario del Parlasur, Alfredo Olmedo, se refirió a los rumores que lo sitúan a la cabeza de algún ministerio nacional y los nombres de quienes ocuparán un cargo de Nación en Salta.



“A priori voy a cumplir mi responsabilidad y para lo que me votó el pueblo”, comenzó Olmedo, pero señaló cuales serían las áreas en las que le gustaría desenvolverse:



“Considero que en la parte agropecuaria o que tenga que ver con los alimentos para el mundo. Tengo unas bases sólidas y de conexiones a nivel mundial también. Después lógicamente mis líneas de seguridad. Quizás tuve la posibilidad de saberme dar cuenta de lo que iba a pasar en nuestra sociedad con el tema de las adicciones, los valores de la familia, por lo que creo que hay que trabajar en conjunto”, aseguró.



Respecto a las dependencias nacionales, afirmó que se designará a personas idóneas en el cargo, independientemente de su ideología política, “estoy abierto no solo al diálogo, sino a ver cada sector, porque también queremos trabajar con gente del, PRO de Juntos por el Cambio, o -quizás, por qué no- peronistas”, agregó, asegurando que Randazzo y Schiaretti, a su parecer, no son parte de “la casta”.

“No vamos a poner a alguien que no tiene idea de lo que es el sector para que fracase, porque en el medio está el pueblo, tiene que estar la gente más idónea en cada área”, cerró.