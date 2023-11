La Iglesia Católica criticó el rol partidario que le dieron al Papa en la campaña

En diálogo con Aries, el vocero de la Catedral Basílica, Oscar Ossola, se refirió a la mala utilización de la figura del Papa Francisco durante la campaña electoral, pese a que todos “queremos que hayan condiciones dignas de vida, trabajo, educación y salud”, alegó el religioso.

Si bien reconoció el rol político que juega la Iglesia como parte del eslabón social, se pronunció en contra del rol partidario que le suscitaron desde Unión por la Patria y La Libertad Avanza, en busca de obtener rédito electoral.

“Me causa gracia porque el Papa no dijo nada, pero si lo usaron ambos candidatos, si bien tiene su corazón peronista de joven, -como tanta gente grande y no cabe ninguna duda-, pero el uso partidario que hicieron de él fue grosero, erróneo y ahí no tiene nada que ver él”, añadió.

En ese orden desmitificó el discurso de Unión por la Patria que buscó implantar la idea que el Sumo Pontífice vendría a la Argentina si ganaba Sergio Massa cuando no era información certera; “misma tergiversación” que ahora implementa, La Libertad Avanza, que “salió a decir que Milei viajará a reunirse con el Papa, cuando eso tampoco es así”.

“Le pedimos a Dios confianza en esta elección; que todo se desarrollara en paz como sucedió y la guía para las nuevas autoridades y los partidos políticos”, finalizó la reflexión.