Macri y Bullrich, los primeros en reunirse con Milei electo

El presidente electo, Javier Milei, se reunió este domingo con el ex mandatario Mauricio Macri y la ex candidata de Juntos por el Cambio Patricia Bullrich en el Hotel Libertador tras la contundente victoria en el balotaje. El ex jefe de Estado se acercó al comando de campaña para felicitar al libertario, al igual que su ex ministra de Seguridad, quienes se mostraron muy conformes con el triunfo de La Libertad Avanza sobre el candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa.

Milei y Macri fortalecieron la alianza que entablaron tras la primera vuelta en los últimos días y ya hablan de un nuevo espacio que combina las ideas del "cambio y la libertad". De hecho, entre los cánticos de la noche en el búnker de LLA sobresalió el clásico macrista "Sí se puede, sí se puede".

Por estas horas se esperan definiciones sobre lo que podría ser la integración de dirigentes cercanos a Macri en el futuro Gabinete del libertario. Incluso, Bullrich sonaba como uno de los posibles nombres que tendrían un espacio en la nueva composición del gobierno. Por otro lado, los libertarios y el PRO más cercano a Macri también tendrían una fuerte interacción en el Congreso Nacional para hacer fuerza por los proyectos que tiene pensado presentar el flamante presidente electo en los próximos días para apuntalar su plan económico.

Ámbito.