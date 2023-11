Hace cuatro meses un jubilado espera que le retiren el catéter

Salta 13 de noviembre de 2023 Ivana Chañi Por

Le dijeron que en seis meses debían retíraselo, pero a la fecha no pasa nada. Su esposa no advirtió el asueto en Pami y no sabe qué hacer, manifestó en diálogo con Aries.