Urtubey defendió la intervención de Massa en el debate: “Un Ministro no puede cubrir la ausencia de un Presidente”

El ex Gobernador de Salta aseguró que el único preparado para afrontar la crisis venidera, y plantear una organización social en términos de producción, economía y trabajo, es Massa. En contracara trató de “pibe” e improvisado a Milei.

En comunicación con Aries, el ex gobernador de Salta, y reciente militante de la campaña de Massa, Juan Manuel Urtubey, aseguró que se manifestó de una manera "ostensible y evidente la diferencia de preparación" entre ambos candidatos en todos los aspectos; formación intelectual; experiencia y templanza.



“Quedó clarísima la distancia y me parece que más allá de la chicana, en la Argentina tenemos que elegir un Presidente que se va a tener que encargar de una crisis muy fuerte que nos toca vivir y yo quiero que haya alguien que esté preparado y en condiciones de llevar adelante ese desafío y Milei mostró que no sabe nada al respecto de lo que tiene que hacer”, gatilló.



Para Urtubey hay que entender que el problema de la Argentina no radica en la técnica económica únicamente, sino en “decisiones mucho más profundas que tienen que ver con el modelo de organización social que queremos en términos de producción y trabajo”.





“Obviamente que Massa deberá pagar y está pagando el costo de ser ministro de este Gobierno -que es un mal Gobierno- y que claramente tiene un Presidente que no conduce y no tiene la menor idea de cuál es su responsabilidad y todo eso terminó generando un cóctel explosivo que hoy nos toca vivir ”, añadió el ex mandatario.



El ex Gobernador aseguró que la salida probada es mediante un gran acuerdo nacional, que ya ocurrió en otras dos oportunidades, con la crisis de la hiperinflación en la época de Alfonsín y con la caída De la Rúa.



“Eso es a lo que invitó Massa ayer y por eso hay que modificar el chip de pensar que un pibe va venir a salvarnos. Tiene que venir alguien preparado a organizar el juego para que entre todos podamos salvarnos trabajando sistemáticamente y Milei está en una sintonía totalmente distinta”, cerró.