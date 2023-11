Otra golpiza a la salida de un boliche: un joven de 19 años tiene muerte cerebral

Un nuevo episodio de violencia a la salida de un boliche se dio a conocer en las últimas horas. La víctima fue Lautaro Diego Emanuel Alvaredo, de 19 años, quien fue atacado a golpes en la localidad bonaerense de Gregorio de Laferrere, partido de La Matanza. Durante la golpiza, el joven recibió una fuerte patada en la cabeza que le provocó la “muerte cerebral”.

Todo ocurrió en la madrugada del lunes 6 de noviembre, cuando Lautaro y sus amigos salieron al local bailable “Cyrux”, ubicado en Luro al 5700, en el cruce con Pedro Obligado. Aproximadamente a las 7, el personal de seguridad los expulsó del lugar tras un altercado con otro individuo. La disputa se trasladó a las afueras del establecimiento, donde ambos grupos se enfrentaron en una pelea.

En medio de la disputa, Lautaro cayó al suelo, momento en el que otro joven le habría propinado una salvaje patada en la cabeza, de manera similar a lo que le sucedió a Fernando Báez Sosa aquel 18 de enero de 2020 en Villa Gesell.

“Me lo mataron. Creo que era la tercera o la cuarta vez que Lautaro salía a bailar. Yo le pedí que, por favor, me avisara que estaba bien, esa era la condición para que no tuviese problemas, pero me lo mataron igual. La ambulancia no venía y un patrullero no lo quería llevar”, contó Diego Alvaredo, papá de la víctima, en comunicación con C5N.

“Estuvo 14 horas esperando que venga la ambulancia de UTA, todo porque faltaba un papel, que no habíamos hecho la denuncia y que faltaba esto y aquello. Hoy tendría que estar vivo”, agregó.