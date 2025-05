El paro de la UTA también afectará a Salta

En ‘No es una tarde cualquiera’, por Aries, el titular del área de Comunicación de la UTA Salta – Gerónimo Requena – informó que en Salta también se llevará adelante el paro de transporte, por 24 hs., determinado a nivel nacional.

“El Consejo Directivo nacional llamó a una medida de fuerza en todo el país para acompañar el reclamo que se hace al gobierno nacional y a las empresas”, relató el referente, y explicó que el ofrecimiento paritario para los trabajadores no llega al 6% de incremento, por lo que se decidió ir al paro; “Salta también se va a ver afectada por la medida de fuerza”, aseguró.

Requena, en tanto, señaló que, al ser decisión del Consejo Directivo y al ser la UTA una ‘unión’, la medida debe ser cumplida por todas las seccionales.

No obstante, advirtió que el lunes al medio día habrá una mesa de negociación entre las partes, por lo que, de llegar a un acuerdo, el paro no tendrá efecto.

“La conciliación obligatoria ya la respetamos, por eso no pudimos acompañar el paro de la CGT, ya que había una conciliación. Bueno, se cumplieron los plazos”, indicó el dirigente, y completó finalmente: “La verdad que el gobierno nacional vive una realidad que los trabajadores no viven, dicen que no hay inflación, pero cuando uno va al súper y no ve esa realidad”.