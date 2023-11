Dengue: Vargas celebró la compra de vacunas y pidió que también se aplique en niños

Este lunes el Gobierno anunció que se comprarán 300 mil vacunas contra el dengue, pedido que la semana anterior había sido expresado por legisladores mediante un proyecto de declaración, encabezado principalmente por representantes del Norte provincial.

En Hablemos de Política, el Diputado por San Martín Santiago Vargas se mostró conforme con el anuncio y detalló que anteriormente se realizó una reunión al respecto entre el Ministerio de Salud y legisladores del Norte.

“Yo soy personal de salud, he trabajado mucho tiempo en el hospital Juan Domingo Perón y es verdad que quien refiere por consulta generalmente son adultos mayores, pero son muchos los niños que son afectados y la verdad que es una enfermedad muy dolorosa, así es que vamos a tratar de reunirnos con el Ministro para ver un poco cómo va a ser la logística de entrega, cuándo llegaría y charlar sobre el tema de cómo se eligió la población”, expresó.

Por otro lado, el Diputado Santiago Vargas señaló que pese al trabajo preventivo sobre descacharrado y detección de criaderos, “hay una negativa muy alta” de la población.

“Lo que tenés en contra tiene que ver con una cuestión cultural, económica y social donde hay muchas casas, donde los ambientes no son los mejores y lo peor que nos pasa es que casi el 50% de las casas no abren las puertas a estos agentes ambientales, entonces tenés una negativa muy alta que hace que no puedas tener controlado el ambiente”, expresó.

Así mismo, Vargas criticó la “desaparición” de la cartera sanitaria nacional a través del área de Control de Vectores (ex palúdica).

“En el departamento de San Martín se van jubilando los empleados nacionales, no se reponen, tampoco se reponen sus camionetas o las máquinas fumigadoras, entonces son los municipios que tienen que correr con el gasto de gasoil, muchas veces pagarles la comida y un montón de cosas como viáticos”, advirtió.

Finalmente, el legislador resaltó la importancia del desarrollo científico argentino para la investigación en el tema, y agregó que en Aguaray desde la escuela técnica se desarrolló un antinflamatorio a base de hoja de papaya para aliviar los síntomas del dengue.