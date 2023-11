Consecuencias

No son trámites que la ciudadanía siga con atención. Al margen que se preocupa por cuestiones de naturaleza distinta a la electoral, sus intereses transitan por otros carriles, Sabe que aún tiene pendiente una decisión para terminar el ciclo de elección del nuevo presidente y ha comenzado a observar que si es necesario atravesar todas las instancias electivas, resulta un proceso extenso en demasía.

La asamblea legislativa de proclamación está contemplada en el Código Electoral Nacional; tiene mucho de formalidad ya que no cambia lo que las urnas han dispuesto en las elecciones generales y se ha verificado en el conteo que realiza la Justicia Electoral. De allí que no se extendiera más allá de media hora aunque distrajo la atención de uno de los hombres del país que tiene en sus manos la resolución de los problemas más urgentes. Sergio Massa, ministro de Economía y candidato presidencial del oficialismo concurrió al recinto desde donde, en su condición de diputado nacional, se encontraba su contrincante, el libertario Javier Milei.

De las 26 fórmulas que en agosto último participaron en las elecciones primarias, cinco alcanzaron el punto y medio por ciento del padrón electoral que las habilitó para tomar parte de las elecciones generales del 22 de octubre en representación de sus respectivos sectores. Fue una competencia compleja que no permitió que la elección del Presidente de la Nación se resuelva en esa instancia, como sí lo hicieron las otras categorías en juego permitiendo que cierre el proceso de renovación parcial del Congreso. Cinco artículos de la Constitución Nacional entienden todo lo vinculado al balotaje. En el artículo 94 señala que el presidente y el vicepresidente de la Nación serán elegidos directamente por el pueblo, en doble vuelta y a este fin el territorio nacional conformará un distrito único. La doble vuelta procede cuando ninguna fórmula obtiene el 45 % de los votos ó 40 pero a 10 puntos de su inmediato seguidor.. En ese punto está la situación actual.

El balotaje es un proceso de validación por determinadas mayorías de una candidatura o de su rechazo, cuando no se alcanza un porcentual exigido constitucionalmente de votos en la primera elección. No hay mayor experiencia acumulada en la Argentina aunque hubo un intento de aplicarla en 1973 para complicar el regreso a la primera magistratura si así lo pretendía Juan Domingo Perón. No sirvió en esa instancia y desde que se impuso constitucionalmente sólo se aplicó en 2015.

Este método le da una excesiva duración a un proceso electoral que empieza con las PASO y como en esta oportunidad, se desarrolla en dos comicios más. Ese tiempo, al que deben adicionarse elecciones en las provincias que desdoblan, perturba otras actividades, Si se atraviesan períodos de crisis, las complicaciones son mayores y si los candidatos son funcionarios, mucho más.

Son consecuencias de una democracia que, a los 40 años, es muy joven.

Salta, 03 de noviembre de 2023