La nueva gestión municipal promete celeridad para abrir el Xamena

Juan Manuel Chalabe, integrante del equipo de Emiliano Durand, se comprometió a abrir el Xamena lo más pronto posible, durante el programa Cara a Cara, entendido “las prioridades, la empatía y la visión de ciudad”.



“La intendenta y sus funcionarios pueden pasar el verano en Brasil o alguna playa de la costa argentina, y no se deben ni imaginar que hay mucha gente que junta $400 para ir a disfrutar un fin de semana de calor en el Xamena”, gatilló Chalabe.





“Son más de más de 20.000 los salteños que van cuando hace calor", precisó el colaborador del elector intendente y sentenció que le resulta una falta de respeto a los vecinos que todavía no se haya abierto. "Por eso el 10 de diciembre vamos a comenzar a trabajar para abrir lo más rápido que podamos”, agregó.

Si bien reconoció que es costoso abrir el natatorio que más capacidad de personas alberga, por la pintura, el cloro, y los insumos que demanda, alegó que la decisión de no abrirlo más bien responde a voluntades políticas.

“Había un problema de presupuesto y no tenían como comprar, pero estamos hablando de que gastaron $300 millones en la plaza 9 de Julio, que no se sabe dónde están los $25 millones que están gastando en el mantenimiento de macetas y otros tantos millones de la ciclovías y ¿no se puede abrir el Xamena?; para nosotros en el verano va ser prioridad porque es un momento recreativo de muchísimas familias salteñas, que no tienen otra posibilidad”, finalizó.