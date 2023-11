La Municipalidad y la Integremial llegaron a un acuerdo

“Hemos llegado a un acuerdo, no es lo que queríamos, pero así los compañeros van a poder cobrar el sábado un incremento del 13,5%”, expresó César Milina – secretario General de ADEMUS, uno de las organizaciones que conforma la Intergremial Municipal – al referirse a los resultados de la reunión mantenida con Federico Casas, jefe de Gobierno de la Ciudad.

De esta forma, explicó el dirigente, la Municipalidad pagará el incremento del 25,5% - el mismo que pagó la Provincia – además de una suba al básico de $6000 en diciembre.

Lo acordado también estipula la actualización de las asignaciones familiares y el pago de las horas extras adeudadas una vez que concluya el pago de los salarios de octubre.

No obstante, Molina no ahorró críticas a la hora de referirse a Pedro Serrudo – titular de la UTM – considerando que “es una vergüenza” que, habiendo movilizado a los trabajadores por varias semanas, finalmente firmara un acuerdo que no contenía ninguna reivindicaciones que sostenían.

“Pedía $40.000 de aumento y se tuvo que bajar los pantalones, nosotros fuimos con la verdad porque la Municipalidad no iba a dar más de lo que había dado la Provincia. Les dijo que iban a entrar los hijos de los municipales, etc. y no iba a ser porque esta gestión se está yendo. Hizo show con la gente y después venir a firmar lo que nosotros habíamos propuesto”, concluyó el dirigente.