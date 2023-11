Concejales contra la postulación de Amador: “Vamos a impugnar este intento de impunidad”

“Lo grave de este atropello es la falta de respeto a los vecinos y a las instituciones”, aseguró el concejal capitalino, Franco Biella, en el tramo de manifestaciones de la sesión ordinaria del Concejo Deliberante de la Ciudad.

El edil señaló que, más allá de ser tío de la intendenta Romero, Amador es hasta la fecha el secretario de Economía y Hacienda de la Ciudad, es decir, indicó, que la jefa comunal pretende ser controlada por “el encargo de mover cada peso que pasó por la Municipalidad en los últimos cuatro años”.

“Es como poner al zorro a cuidar las gallinas, estamos todos locos, es una falta de respeto a los vecinos y a las instituciones”, insistió Biella, y continuó: “Desde Salta Independiente no vamos a prestar acuerdo a esta designación; cuando se abra el periodo de observación, vamos a impugnar este intento de impunidad”.

Reiteró el concejal que el parentesco de Amador con la intendenta Romero pone en duda la objetividad con la que el primero realizará su tarea en el Tribunal de Cuentas, en tanto que, desde el punto de vista técnico, de acceder al cargo, Amador “se estaría controlando solo”.

“Para un contado y auditor, lo más importante es la independencia con respecto al Ente que se está controlando, Amador no posee esto: tendría que auditar una gestión de la que fue parte; fue el corazón de esta gestión”, disparó Biella.

No obstante, aclaró que no se trata de intento de agraviar personal o profesionalmente a Amador, así como tampoco se pretende dudar de su idoneidad; destacó, de hecho, que el contador, en lo político, “permanente dio la cara por esta gestión municipal, mientras hay otros que se escondieron o cambiaron de bando”.

“Amador es una persona íntegra y creo que va a recapacitar sobre este nombramiento; a nivel personal, espero que desista”, finalizó Biella.

Por su parte, la concejal Agustina Álvarez coincidió en que es incongruente pretender designar al Secretario de Hacienda como miembro del Tribunal de Cuentas, ya que jugaría el papel de “juez y parte”.

“Después de todos los escándalos que hubo es que se decide que el encargado de Hacienda pase al Tribunal de Cuentas, órgano que va a ser afectado por la subjetividad de una persona que fue parte del gobierno durante los últimos cuatro años”, indicó la edil.

Se refirió también a cómo la Municipalidad decidió, arbitrariamente, no abrir el Balneario Xamena esta temporada, así como tampoco realizar arreglos y demás. Sumó a la lista de acciones con la que dijo no estar de acuerdo lo ocurrido con las obras de Plaza 9 de Julio que, aun hoy, no se tiene en claro en qué se gastó el dinero.

“Voy insistir con una auditoría externa de esas obras para que se hagan los controles necesarios”, finalizó Álvarez.