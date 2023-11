Lucrecia Martel: "El cine es mi manera de hacer militancia"

La casa de altos estudios le otorgó el titulo Doctora Honoris Causa y en diálogo con “Pasaron Cosas”, la directora salteña se refirió al reconocimiento.

Lucrecia Martel es una directora de cine, guionista y productora salteña, su primer largometraje, La ciénaga, fue aclamado internacionalmente y tras su estreno, se introdujo en la escena como una voz disruptiva.



“Para mí fue un camino de participación política, el cine fue mi militancia propia porque nunca milité en ningún partido, y siempre pensando mucho en Salta que es mi lugar de pertenencia. No es que no me importe el resto del mundo, sino creo que a este lugar lo conozco más en detalle y entonces me resulta más fácil darme cuenta de las pequeñas cosas”, reconoció la cineasta.

Si bien manifestó estar completamente feliz luego del reconocimiento, y cómo estar fuera de la realidad, porque pensó que estas cosas "no suceden en la vida de las personas", reconoció que más alegría le produjo la utilidad de su arte.

“No es que estoy contenta porque me reconocieron, sino estoy contenta porque siento que hice algo útil, con mi trabajo nunca sabes si estás haciendo algo útil”, cerró.