Chibán: “El que lo llevó a Juventud al descenso es el propio Juventud”

“La AFA no deja de sorprender con decisiones que si bien benefician en este caso a la Liga Salteña y a los afiliados del club Juventud, no deja tener un sesgo de irregularidad porque una vez comenzado el campeonato yo no haría ningún cambio”, manifestó Sergio Chibán en “Agenda Abierta”.

En referencia a la decisión del Consejo Federal del Fútbol de modificar los descensos del Federal A pasando de 4 a 2, por lo que el Santo jugará un partido desempate contra Peñarol de San Juan para conservar la categoría y no caer al Regional Amateur.

Chibán apuntó a la dirigencia del club de calle Lerma por la realidad del club.

“La culpa no es de Central Norte ni de Gimnasia y Tiro de Salta, sino del propio Juventud Antoniana porque a pesar de que en la primera etapa anduvo más o menos bien, nunca institucionalmente estuvo sólido y cuando esta pata del directivo no está sólida es muy difícil lograr buenos resultados”, disparó.

En esa misma línea, consideró que el descenso no es el peor escenario, ni el peor mal que le puede ocurrir al Santo, sino el no tener una “dirigencia sólida, con proyección y previsibilidad que marque el camino”.

En ese mismo razonamiento, comparó los descensos de los grandes como River o el Milei, y lo desdramatizó.

“El que lo llevó a Juventud al descenso es el propio Juventud”, sentenció.