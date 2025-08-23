El Tottenham, equipo que tiene como capitán al defensor argentino Cristian “Cuti” Romero, dio la sorpresa de la fecha y le ganó 2-0 al Manchester City como visitante en la Premier League.

El primer gol del equipo londinense llegó a los 35 minutos de la mano del delantero galés Brennan Johnson, quien definió en el corazón del área tras una buena asistencia del brasilero Richarlison.

Sobre el final de la primera mitad el Tottenham estiró la ventaja gracias a una muy mala salida desde el fondo del Manchester City, que derivó en el gol del mediocampista portugués Joao Palhinha.

De esta manera, el Tottenham se mantiene con puntaje ideal luego de dos fechas, ya que en su estreno en esta temporada de la Premier League goleó 3-0 al Burnley.

La fecha 2 de la Premier League había comenzado este viernes, con la goleada a domicilio 5-1 del Chelsea del argentino Enzo Fernández al West Ham.

Entre los partidos de este sábado en la liga inglesa se destacan la visita del Aston Villa del arquero argentino Emiliano “Dibu” Martínez al Brentford, mientras que uno de los grandes candidatos, el Arsenal, recibirá al Leeds.

Con información de Noticias Argentinas