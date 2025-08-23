Las puertas de acceso al público en el Estadio Martearena se habilitarán a partir de las 20:30 horas, mientras que el partido comenzará a las 22 horas.
El Tottenham del “Cuti” Romero dio la sorpresa en la Premier League y le ganó al City
De esta manera, el Tottenham se mantiene con puntaje ideal luego de dos fechas, ya que en su estreno en esta temporada de la Premier League goleó 3-0 al Burnley.Deportes23/08/2025
El Tottenham, equipo que tiene como capitán al defensor argentino Cristian “Cuti” Romero, dio la sorpresa de la fecha y le ganó 2-0 al Manchester City como visitante en la Premier League.
El primer gol del equipo londinense llegó a los 35 minutos de la mano del delantero galés Brennan Johnson, quien definió en el corazón del área tras una buena asistencia del brasilero Richarlison.
Sobre el final de la primera mitad el Tottenham estiró la ventaja gracias a una muy mala salida desde el fondo del Manchester City, que derivó en el gol del mediocampista portugués Joao Palhinha.
La fecha 2 de la Premier League había comenzado este viernes, con la goleada a domicilio 5-1 del Chelsea del argentino Enzo Fernández al West Ham.
Entre los partidos de este sábado en la liga inglesa se destacan la visita del Aston Villa del arquero argentino Emiliano “Dibu” Martínez al Brentford, mientras que uno de los grandes candidatos, el Arsenal, recibirá al Leeds.
El director técnico continúa su planificación y confirma seis bajas en el "Xeneize", algunas por bajo rendimiento y otras por recuperación, para el choque de este domingo.
El "Canalla", que contará con la participación de Ángel Di María, recibe a una "Lepra" que no se dejará vencer en el Gigante de Arroyito.
El delantero uruguayo es uno de los jugadores más destacados del plantel y su nombre volvió a sonar con fuerza en el mercado internacional.
Mediante una conferencia en la Casa Blanca, se confirmó que el evento se realizará en el Kennedy Center de Washington DC.
El ex mediocampista del West Ham le puso punto final a su segundo ciclo en River. Tras llegar a buen puerto en las negociaciones, el oriundo de Ituzaingó ya viste los colores del elenco de Liniers.
El Gobierno pasó a disponibilidad a 343 trabajadores del INTA y otros dos organismosPolítica22/08/2025
Economía oficializó la puesta en “situación de disponibilidad” de empleados de planta que tenían estabilidad adquirida en el INTA, el exInstituto Nacional de Semillas y el Instituto Nacional de Vitivinicultura
La discusión volvió a instalarse en la agenda política, social y científica después de que Diputados aprobara con amplia mayoría un proyecto que plantea retrasar una hora los relojes en todo el territorio nacional.
Las declaraciones del jefe del Comando Sur de Estados Unidos, Alvin Holsey, contra China y su presencia en América Latina y en la Argentina volvió a escribir un nuevo capítulo de los choques que ambas potencias mantienen.
La escuela técnica “Capitán Lotufo” organizó una exposición e invitó a instituciones educativas para mostrar el trabajo que realizan. Continuará este sábado 23 en instalaciones del barrio Docente Sur.
Distintas áreas del municipio trabajan coordinadamente para controlar los focos ígneos y auxiliar a los vecinos afectados, en diversas zonas de la ciudad. Se solicita tener sumo cuidado y ante cualquier emergencia comunicarse al 911 o 105.