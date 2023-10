Cornejo abandonó el recinto acusando que “no se respeta la democracia”, Amat señaló que no respetó el momento de “Homenajes”

Durante la 28° Sesión Ordinaria de la Cámara de Diputados de la Provincia, en el momento de Homenajes -donde los legisladores pueden realizar distinciones a momentos o personas específicas-, tomó la palabra el diputado Roque Cornejo, quien quiso homenajear a “todos los ciudadanos argentinos, no a la dirigencia política”.

Seguidamente, se refirió al faltante de combustibles en las estaciones de servicios y denunció “la utilización de la democracia para exigir a los representantes resultados”.

“Cuarenta años de democracia, pero en el medio he vivido y he visto múltiples atentados a la vida democrática, institucional y republicana de nuestro país. Y esos ataques han sido teledirigidos directamente de variada y variopinta dirigencia política”, expresó y agregó “no me olvido de lo que fue el 2001, espero que ustedes tampoco, y no me olvido de lo que fue la presidencia de Macri y las toneladas de piedra, ¿eso qué ha sido, acaso si no un ataque a la democracia?”.

En este sentido, expresó que “la gente va a votar enojada pero con esperanzas” y de cara al balotaje pidió unión “para que el país salga adelante”.

En ese momento, el presidente de la cámara de Diputados, Esteban Amat, intervino y le señaló “está en Manifestación, parece que se asaltó al final”, a lo que Cornejo acusó: “La manifestación democrática acá finalizó, lamentablemente no se respeta justamente lo que estamos celebrando con el día de la democracia, una lástima y espero que algún día festejemos un año de república, de división e independencia de poderes”.

Mientras el Diputado de Ahora Patria abandonaba el recinto, Amat dijo: “Se está yendo del recinto el diputado Cornejo, parece que está apurado porque Manifestaciones es al último, para eso se tiene que quedar hasta el último, estamos en Homenajes”.