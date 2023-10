Un asesino de los hermanitos Leguina, sale en libertad

Los hermanitos Leguina desaparecieron el 4 de mayo de 1998, a los seis días de intensa búsqueda fueron encontrados, con la cabeza destrozada en un descampado de La Silleta. Ambos habían sido secuestrados, drogados, violados y asesinados por Torrico y Brandán cuando se dirigían a la escuela.

Ariel Brandán fue condenado a los 22 por la Cámara III en lo Criminal de Salta a reclusión perpetua y reclusión por tiempo indeterminado por el delito de homicidio calificado por alevosía y criminis causa contra de Octavio y Melani Leguina. Tras cumplir la máxima pena establecida por entonces -25 años, actualmente son 35, y podría salir excarcelado.

“Cumple con todos los requisitos establecidos por el Código Penal y Procesal. Además su perfil psicológico y conducta pasiva dentro del penal lo ayudan. No tiene incidentes, salvo en los primeros tiempos algunos menores, pero sus fojas han sido de buena calificación”, explicó en comunicación con Aries, Vicente Cordeyro, exdirector de Investigaciones de la Policía de Salta, quien llevó a cabo las pericias del crimen.

No obstante, Cordeyro llamó la atención sobre otro aspecto muy importante. Pese a lo que dictamina la ley, el perfil psicológico de un criminal puede mejorar con terapia y asistencia profesional, pero este no sería el caso de Marcelo Torrico.

Según el exjefe de Investigaciones, ambos ya tendrían que estar en libertad, acorde al artículo 25 -accesorio por tiempo indeterminado-, que fue declarado inconstitucional, pero a Torrico lo mantendría en penal el informe psiquiátrico. "Hace prever que es un hombre perverso, con marcada pedofilia y narcisista y su perversidad no hace posible su reinserción en la sociedad”, argumentó.

Por otro lado, Brandán, según el ex policía, “ha tenido una conducta siempre buena, no tuvo ni un incidente dentro del penal; pero si vamos a la ley fría, los dos tendrían que estar en libertad. Aunque la perversidad de Torrico es total, y no tiene posibilidad de recuperarse”, concluyó Cordeyro.