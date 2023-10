La UCR le respondió a Mauricio Macri: "La acusación del ingeniero constituye una ofensa inclasificable"

La UCR emitió un comunicado donde responsabiliza al ex presidente de la derrota electoral y ratifica su rechazo a la alianza con Javier Milei.

La reaparición pública de Mauricio Macri provocó un nuevo cimbronazo dentro de la coalición de Juntos por el Cambio, a menos de un mes de un balotaje en el que sus dirigentes aún definen posición. Ante las renovadas críticas del ex presidente a la UCR, el radicalismo respondió con un comunicado oficial.

"La acusación del ingeniero Macri a la Unión Cívica Radical de haber 'transado en contra de los intereses de los argentinos' constituye una ofensa inclasificable por parte de un ex presidente a quien nuestro partido sostuvo con lealtad durante los 4 años de su gobierno", inicia el comunicado del partido centenario.

Posteriormente sostiene que "las palabras del ex presidente son un ejercicio más de hipocresía de quien, con su conducta, ha menoscabado la posibilidad del triunfo de Juntos por el Cambio, ya que aún antes de la elección general, el ingeniero abonaba irresponsablemente un acuerdo con la extrema derecha, lo que sin dudas menoscabó las posibilidades electorales de nuestra fuerza".

En ese marco, apuntan contra el ex presidente por haber "realizado con acuerdo inconsulto entre gallos y medianoche con un personaje que hace del antiradicalismo una bandera política personificada en la ofensa a Hipólito Yrigoyen y Raúl Alfonsín, dos próceres de la argentinidad que han pasado a ser patrimonio de todos los argentinos de bien".

Para finalizar, el comunicado sostiene: "Ratificamos el documento titulado 'La UCR no acompañará a ninguno de los dos candidatos' y llamamos a mantener la individualidad de nuestra fuerza sin cooptación por parte de la kirchnerismo ni la extrema derecha".

Entre las declaraciones de Mauricio Macri en su última aparición pública, el ex presidente también apuntó contra la Unión Cívica Radical, afirmando que "con Gerardo Morales a la cabeza", mantuvieron encuentros y "tranzaron" con el aspirante presidencial de Unión por la Patria. "Le pidieron a Patricia que cambiara su discurso el domingo a la noche. Ellos se sienten más cómodos con Massa que con Milei y que con la misma línea del PRO", consideró en una entrevista en radio Mitre.

Declaración del Comité Nacional de la UCR pic.twitter.com/SX9m9oCknM — Unión Cívica Radical (@UCRNacional) October 28, 2023

