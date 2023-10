Outes: “Massa es un candidato con impronta y fuerza para ejercer el poder”

El candidato a diputado nacional Pablo Outes, emitió su voto en las primeras horas de la mañana y dijo que el candidato a de Unión por la Patria acompañando a Sergio Massa “tiene fuerza para ejercer el poder y visión del mercado”.

“Es más moderado y sabe que lo más fácil y lo más rápido es aplicar políticas que no sean generadoras de inflación, es lo que más resultado te da” dijo.

A su vez, dijo que la situación económica en el país se normalizará con “claridad” y no con especulaciones. “Devolviendo claridad que es lo que no hubo, la situación se empieza a normalizar con mucha mayor facilidad. Lo que tenemos que definir es el presidente y el resto se va a acomodar. La especulación e invitar a sacar los plazos fijos, demostró que no tenemos conducta, la inmadurez del país”, detalló Outes. Aseguró que la Argentina no se merece una “instigación a la desestabilización”.

Con respecto a los candidatos, resaltó que en estas elecciones “juega mucho la forma de ser de cada uno: “Massa es mucho más político, en ofrecer que se sumen otras fuerzas políticas, las otras opciones son más cerrados, con poca disposición al diálogo, de intolerancia política. Eso puede ser difícil”.

Sobre su candidatura a diputado nacional dijo que en caso de resultar electo su trabajo se desarrollará “con el tono que marca el gobernador, con mucha definición provincial, con defensa de los derechos de Salta y de las provincias, en este caso: recursos, obras, educación, salud y explotación e industrialización de nuestros recursos, que es lo que necesitamos” sostuvo.

Además reconoció que para el Congreso de la nación “va a ser una época muy compleja”, pero que sea el resultado que sea “hay que ponerse a trabajar”. “Hoy es todo incierto” sentenció.