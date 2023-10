El cantante de Catupecu Machu pidió no apoyar a Milei: “Volver para atrás, no”

A menos de una semana de las elecciones presidenciales, programadas para este domingo 22 de octubre, Fernando Ruiz Díaz, líder de la banda de rock Catupecu Machu, le pidió al público que no apoye a Javier Milei: “Voten a quien quieran, los cinco son horribles, pero hay uno que no”, comenzó diciendo el cantante frente a unas 16 mil personas en el cierre del festival Taragüi Rock, en Corrientes. Enseguida mencionó que tiene una hermana con síndrome de down y agregó: “En la jerga se dice 'mogólico’ y hay un candidato que insulta a la gente diciendo '¿Vos sos mogólico?' Ese chabón puede ser presidente, eh...”

Además, criticó al economista libertario por utilizar un tema de La Renga durante su campaña presidencial: "Usa 'Panic Show' y a ellos no les copa que se use así" dijo el cantante. "Quien quiera es libre de escuchar, cantar, bailar y poguear canciones de La Renga, lo que está mal, legal y moralmente, es tomarse la libertad de usar esas canciones para una campaña política y beneficio propio, un seguidor de nuestra banda jamás haría eso" había afirmado la banda de Mataderos en un comunicado.

"Usar mogólico como insulto, no. Reivindicar a la dictadura, no. Es como retroceder 40 pasos. Tengo una hija de 10 años, todos los derechos que lograron las mujeres volverlos para atrás, no" reflexionó Ruiz Díaz en el medio del recital. Si bien aclaró que no le gusta "ninguno de los cinco candidatos" ni tampoco dijo a quién "sí" votar, el músico dejó en claro su repudio al candidato de La Libertad Avanza que la semana pasada visitó Salta, revolucionando a miles de seguidores que lo acompañaron del aeropuerto al hotel y del hotel al Monumento a Güemes.