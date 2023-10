Alberto Fernández se reunió con los familiares de los argentinos secuestrados en Israel

A una semana del comienzo de los ataques del grupo Hamas en Israel, Alberto Fernández tuvo una reunión virtual con los familiares de los argentinos secuestrados. El Presidente estimó que hay un total de 16 rehenes en manos del grupo terrorista palestino.

En el encuentro, el mandatario contó que habló con el presidente de Israel "el mismo día del ataque" y dijo que "desde entonces están haciendo distintas gestiones permanentemente con el Gobierno". Previamente, había escuchado los testimonios desgarradores de Pablo Roitman y de Amos Horn, quienes tienen familiares que fueron secuestrados por Hamás en un asalto al kibbutz en el que residen.

Fernández afirmó que está "muy involucrado" en intentar "encontrar caminos" para liberar a los argentinos secuestrados aunque reconoció que "es una cosa muy compleja", porque muchos de sus familiares están en manos de terroristas que no se sabe quién son, por lo cual no se tiene el más mínimo diálogo con ellos.

Más adelante, reveló que se contactaron con la Autoridad Palestina en Cisjordania, pero le contestaron que no tienen "ningún vinculo" con Hamas. "En la Franja de Gaza Argentina no tiene ningún contacto, no tenemos ninguna representación diplomática", explicó.

"Queremos que termine esta pesadilla que están viviendo", aseguró Fernández

El Presidente expresó a todas las personas que participaron de la reunión: "Queremos que sus familiares aparezcan con vida y termine esta pesadilla que ustedes están viviendo".

"Esto no es solamente un problema de ustedes. Es un problema también mío y del Gobierno argentino que tenemos que resolver", expresó y consideró: "Lo peor es que estamos en manos de un banda de terroristas que han hecho la atrocidad que han hecho".

Luego estimó que serían 16 las personas argentinas secuestradas por Hamas, y aseguró que la prioridad absoluta es "encontrar una salida para que vuelvan sanos y salvos a sus casas, en medio de una gran dificultad, igual estamos buscando caminos para llegar a ellos. Estamos trabajando mucho con la inteligencia israelí", insistió.

"Quiero transmitirles la certeza de que estamos tan involucrados como ustedes en la solución del problema. Todo el Gobierno argentino está trabajando para ustedes. Es muy penoso saber que hay argentinos y seres humanos soportando esto. Pero sepan que estamos con ustedes", concluyó.

"No hay espacio de dudas para el Gobierno argentino. Es inadmisible, imperdonable, incalificable que haya ocurrido un hecho como el que ocurrió. Lo único que hacemos nosotros es condenar esta actitud que ha tenido este grupo terrorista. No se puede tolerar lo que pasó, permitir la muerte, la privación de la libertad y la desaparición aunque sea momentánea de personas", finalizó.

"Voy a poner todo mi empeño para que estas caras de preocupación y dolor se conviertan en caras de tranquilidad en poco tiempo", cerró.

Con información de Ámbito