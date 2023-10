Javier Milei busca el cierre de las denuncias que le pusieron Alberto Fernández y Patricia Bullrich

Javier Milei, candidato presidencial de La Libertad Avanza, tomó medidas legales para buscar su sobreseimiento en dos denuncias presentadas en su contra en las últimas semanas. La primera, fue realizada por el presidente de Argentina, Alberto Fernández, quien lo acusó de intimidación pública debido a sus declaraciones sobre el peso argentino y la subida del dólar.

Los abogados de Milei, Francisco Oneto (candidato a vicegobernador de la provincia de Buenos Aires) y Diego Spagnuolo, presentaron una excepción de falta de acción ante la jueza federal María Servini. En su argumentación, destacaron que Milei ejerció su derecho fundamental a la libertad de expresión y que sus declaraciones no tenían intenciones políticas ni electorales. Además, señalaron que las expresiones de Milei no cumplen con los requisitos legales para configurar el delito de intimidación pública, y, por lo tanto, no hay un hecho que justifique una investigación.

El candidato también presentó una crítica política hacia Alberto Fernández en su defensa, afirmando que la denuncia del presidente fue un intento de desviar la atención de su responsabilidad institucional, mencionando su gestión en relación al aumento del valor del dólar desde que asumió la presidencia.

Milei también solicitó el cierre de otras dos denuncias en su contra. Una de ellas fue presentada por la abogada Valeria Carreras, acusándolo de cometer delitos financieros. Los abogados del candidato argumentaron que no se desprende de la denuncia que Milei haya realizado transacciones financieras y que simplemente se le atribuyen expresiones que, desde el punto de vista de la denunciante, afectarían la cotización del dólar.

La segunda denuncia proviene de Patricia Bullrich, que lo denunció por intimidación pública e incitación al odio debido a comentarios realizados por Milei, que le dijo "montonera tira bombas". En su defensa, los abogados de Milei argumentaron que estos delitos requieren que se concrete el fin buscado y que, en este caso, las expresiones de Milei no dieron lugar a actos de persecución u odio contra la denunciante.

Estas solicitudes de sobreseimiento se presentaron ante distintos juzgados federales, y se espera que los tribunales evalúen los argumentos presentados por la defensa de Milei en las próximas semanas.