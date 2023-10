Orozco llamó a la unidad a Sáenz y a los legisladores salteños en el Congreso

En la recta final de la campaña, la candidata a diputada nacional del espacio de Milei en Salta, Emilia Orozco, se expresó sobre la proyección que tiene, en un casi cantado resultado a favor, para después de los comicios.

“Esto lo dije siempre, me encantaría y aprovecho por invitar al resto de los legisladores electos - vamos por las tres o cuatro bancas pero en caso que no suceda y no lo logremos - , y a aquellos que ya están en funciones, a que hagamos un trabajo en conjunto”, manifestó.

A su vez destacó que sería un hecho ejemplar, haciendo extensiva su invitación al gobernador, Gustavo Sáenz con quien reconoció tener diferencias y haber hecho “críticas constructivas”.

“Un Gobernador no puede hacer mucho sino tiene un entorno que sea competente y capaz de resolver los problemas”, indicó.

“Yo invito a que se haga un trabajo en conjunto y que demostremos que hay una forma distinta de hacer política”, sentenció.