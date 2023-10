Salteña en Israel: “Nunca viví una situación tan tenebrosa”

Luciana Altoni Elkabets, desde Haifa, al norte de del Tel Aviv (Israel),su lugar de residencia hace más de una década, relató los crudos horrores que se vive a partir de la guerra sacro- territorial desatada en el continente asiático.

"El día viernes antes de que comience el atentado salimos con unos amigos un día normal. Estuvimos en una playa que es cercana a Haifa, y cuando terminamos la jornada tipo seis de la tarde, mi marido me dijo ¿querés que vayamos a Haifa en vez de volver a Tel Aviv y nos quedamos vamos a visitar a mis papás?, le dije bueno, y a la noche nos quedamos a dormir”, comenzó Luciana su crudo relato, en comunicación con Aries.



La mujer contó que el horror comenzó a partir de la activación de una aplicación que tienen los habitantes de Israel en el teléfono que les avisa cuando se activa algún misil o hay peligro de ataque. “Sonó la alarma a las 7.30, yo pensé que alguien estaba llamando, pero ahí entendimos que había caído un misil”, agregó.



Luciana relató que recién hoy, a tres días del atentado, está saliendo del shock inicial, pero que se encuentra en un estado de tristeza y angustia muy grande. “Lo que pasó no fue una pesadilla ni fue un mal sueño que tuvimos, sino estamos cayendo en cuenta que fue algo de verdad y estamos todo el tiempo viendo las noticias, es increíble uno trata de desconectarse, pero no se puede”, aseguró.

Luciana es mamá de una nena chiquita y teme por su seguridad y la de toda la familia, “no sabemos si acá en el norte también empezará algo pronto. En la frontera, Israel ya se reagrupó en el norte y estamos esperando que no pase nada allá también, porque si empieza no vamos a estar seguros tampoco en Haifa. Yo llevo 13 años viviendo acá y ya pasé un par de operaciones militares”, lamentó.

La joven salteña en Israel, señaló que es la primera vez que vive una guerra declarada por el Estado de Israel, y que nunca había vivido una situación tan tenebrosa como la ocurrida el fin de semana. "Creo que va a llevar un tiempo salir del shock y del miedo. Cualquier ruido fuerte te genera pánico y así estamos a diario”, acotó.

Según lo informó, el aeropuerto se encuentra abarrotado de gente que quiere irse a Europa o repatriarse a su lugar de origen y que incluso ella misma está evaluando regresar a su Salta natal. “Nosotros también ya compramos pasajes para para poder irnos. Obviamente en el momento que empezamos a buscar pasajes estaban todos los vuelos cancelados, pero ya conseguirnos. Operan solo las empresas israelís porque obviamente ninguna nueva empresa extranjera quiere llegar aquí porque no saben que les espera”.



La gente no está asistiendo a los lugares de trabajo, y solo se atienden casos urgentes o muy especiales, es un momento para estar todos juntos en familia, según lo manifestó Luciana.

La situación en Gaza es bastante cruenta y como algunos la nombran, puede ser la cárcel abierta más más grande del mundo, pero se puede realizar una distinción. La Palestina, del lado de Belén que está conducida por el presidente Mahmud Abbas con respecto a Gaza y el gobierno de Hamas, que es un grupo terrorista, “que lo único que quiere es matar a los judíos”, explicó Luciana. “Ellos no promueven una Palestina libre, lo único que buscan es matar y no quieren llegar a ningún acuerdo”, finalizó.