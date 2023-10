Cristina Fiore le abrió las puertas al saencismo

La diputada referente del arco opositor no negó la posibilidad de integrarse al oficialismo si el gobernador abre la convocatoria, pero si desmintió estar en conversaciones para asumir la cartera de Educación.

La diputada provincial del bloque Confluir, ex dirigente del Partido Renovador de Salta, Cristina Fiore, durante el programa El Acople, aseguró que no está cerrada a la posibilidad de sumarse al oficialismo provincial si el gobernador la invita a participar.

“Hay que ver si el gobernador hace una convocatoria y lo analizaré en su en su momento”, anticipó Fiore.

Respecto a los rumores, que la colocaban frente a la cartera de Educación, explicó que se trata de una decisión personal del gobernador y que por el momento no se dio esa conversación.

“A mí no me gusta contar los terneritos antes de la aparición”, dijo y agregó que para todo hay etapas, pero que además “alguien se está haciendo cargo ahora de ese ministerio en este momento”.

Finalmente sostuvo que siempre que realizó un aporte fue para construir algo y no con ánimos de criticar. "Esa es la riqueza de la democracia. Si se respeta eso y se hace una convocatoria y me llegan a convocar, veré en qué términos y recién analizaré si me sumo o no”, cerró.