El gobernador de La Rioja supeditó el pago de un bono al resultado de las elecciones

En busca de captar más votos para que Sergio Massa pueda imponerse en los comicios presidenciales de octubre, el gobernador de la provincia de La Rioja, Ricardo Quintela, anunció el pasado miércoles un bono de $15.000 para “todos los trabajadores y trabajadoras de la Administración Pública Provincial, incluyendo a las tres funciones del Estado; y a trabajadores municipales”. Horas más tarde el mandatario provincial anunció que dependerá del resultado de las elecciones que el pago extra quede fijo en los salarios.

“Estamos en permanente revisión de la situación económica de la provincia, y es importante para nosotros mantener el compromiso de estar al lado de todos y todas; es por eso que decidimos otorgar un bono salarial de 15 mil pesos a todos los trabajadores y trabajadoras de la Administración Pública Provincial, incluyendo a las tres funciones del Estado; y a trabajadores municipales. El mismo se pagará por única vez con la quincenita que inicia la próxima semana”, comunicó el gobernador Quintela el pasado miércoles por la tarde, a través de su cuenta de Twitter. En su mensaje, también confirmó el pago de “un bono de 10 mil pesos a todas y todos los trabajadores vinculados y a los retirados y jubilados de la Policía de la Provincia y Servicio Penitenciario Provincial”.

“Además, dispusimos incrementar 5 mil pesos al monto actual del adicional compensatorio para jubilados y jubiladas”, confirma el comunicado de uno de los mandatarios peronistas más alineados en la campaña electoral con Massa.

Tras el anuncio, Quintela asistió al acto de inauguración de la iglesia Virgen del Rosario de San Nicolás, construida desde cero y ubicada en la zona sur de la ciudad capital. Concluida la apertura oficial de la flamante parroquia, el gobernador riojano fue abordado por los periodistas que realizaban la cobertura del evento, y uno de ellos, rápido de reflejos, aprovechó para consultarle por el bono que había anunciado horas antes.

“Sí, es un bono que vamos a dar para todos el sector público. Incluye a docentes, a las tres funciones del Estado, a los empleados municipales y a los precarizados también. Cualquiera sea la modalidad de precarizados, entre ellos las becas, las tutorías y los programas de empleo municipal. A todos les alcanza los 15 mil pesos, y también a los jubilados del servicio de seguridad. Se paga con la quincenita.”, detalló Quintela durante una improvisada rueda de prensa.

Pero al ser consultado por si este bono pasaría a ser una suma fija en el futuro, Quintela no anduvo con vueltas y esa definición la dejó sujeta a lo que pueda ocurrir en las urnas el próximo 22 de octubre. “Por el momento no va a quedar fija. Tenemos que pasar el mes de octubre, ver el resultado de las elecciones y tenemos que conversar a futuro. Eso va a depender de las paritarias con los docentes, de las conversaciones que tengamos con los distintos gremios y las posibilidades reales que tenga la Provincia. Ahora tenemos la posibilidad de oxigenar nuevamente el bolsillo de toda la familia riojana del sector público”, concluyó para sorpresa de los periodistas presentes.

La situación es distinta con el congelamiento de las tarifas de agua, luz e internet para todos los riojanos, ya que el gobernador Quintela comunicó que esa medida se extenderá hasta el 31 de diciembre de este año, sin importar lo que suceda en las elecciones presidenciales.

A principios del mes de septiembre, Quintela expuso su disconformidad por el triunfo del libertario Javier Milei en las PASO de agosto pasado, y hasta llegó a advertir que presentará su renuncia a la gobernación si el líder de La Libertad Avanza gana las elecciones. “Les pido que nos ayuden, es fundamental el 22 de octubre.

Lamentablemente, tengo que decirles, si esto no sucede así, se van a restringir los recursos para la provincia, va a ser dificultoso para nosotros resolver los problemas, y este gobernador, si es que no le va bien, tiene que presentar la renuncia, porque yo no quiero tomar una sola decisión en contra de la gente”, afirmó durante la inauguración de un espacio verde en el barrio 129 viviendas de La Rioja,

Horas después de esas declaraciones, Quintela volvió a pronunciar una frase en el mismo sentido, en otro evento oficial: “Nunca voy a tomar una decisión en contra de los ciudadanos, así como vine me voy, prefiero irme y que venga otro a ser el francotirador de los riojanos”.

En otro pasaje de su exposición ante vecinos y dirigentes locales, subrayó la inversión que representan las obras de vivienda que realiza el estado y habló de los precios que estas tienen en el mercado: “Esta casa vale 16 millones de pesos, ¿imagínense si la tuvieran que pagar ustedes? ¿Cuándo la van a terminar de pagar? ¿A qué costo? Un departamentito en el centro, en la ciudad, 50 mil dólares. 5 por 7, 35, 35 millones de pesos. ¿Cuándo van a poder tener una casa si no hay un Estado en beneficio de todos ustedes? Les pido que tomemos consciencia. Que con sus familias nos acompañen, no lo pido por mí, si no por ustedes mismos”.

Infobae