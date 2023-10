Un juicio podría revelar el nombre real de Banksy tras años de misterio

La identidad de Banksy, el artista del graffiti de fama mundial cuyo nombre nunca trascendió, podría revelarse en los próximos días en el transcurso de una batalla legal en el Reino Unido.

Conocido en todo el mundo por sus murales e instalaciones artísticas que invitan a la reflexión, el enmascarado podría, de esta forma, perder para siempre el misticismo que rodea su vida.

Banksy fue nombrado primer acusado en una causa por difamación entablada contra él y su empresa de venta de arte "Pest Control Ltd", por Andrew Gallagher, un empresario iconoclasta de 56 años que comenzó en la industria musical, organizando raves en los años 90, antes de explotar el potencial comercial del graffiti.

Esto plantea la posibilidad de que pronto pueda ser nombrado legalmente, por nombre y apellido, ante el Tribunal Superior británico.

Durante sus primeros años, Banksy permaneció en el anonimato por temor a ser procesado por su arte callejero, y ahora pinta de forma encubierta para proteger el aire de misterio y mantenerse fuera del centro de atención.

Sin mostrar jamás su rostro, Banksy se convirtió en el artista de graffiti más famoso del Reino Unido a principios de la década de 2000 y comenzó a organizar exposiciones en todo el país y en el extranjero.

En 2003 se disfrazó de jubilado e instala una obra propia en un espacio vacío de la Galería Tate Britain de Londres, y un año más tarde colgó en el Museo del Louvre de París su propia versión de la Mona Lisa.

Sus obras alrededor del mundo incluyen "Girl with Balloon", que fue succionada por una trituradora cuando el martillo cayó luego de una oferta millonaria en una subasta en 2018. Más tarde fue relanzada como una nueva pieza titulada "Love is in the Papelera".

¿Quién es Banksy? Robin Gunningham, el principal sospechoso

La identidad real de Banksy lleva oculta más de 25 años, aunque en 2008 surgieron teorías que afirmaban que su verdadera identidad era la del creativo Robin Gunningham, un ex estudiante de la ciudad británica de Bristol.

La teoría es ciertamente plausible, y algunos antiguos compañeros de escuela dicen que Gunningham es el artista misterioso. Banksy escribió entonces en su sitio web: "No puedo comentar quién puede o no ser Banksy, pero cualquiera que sea descrito como 'bueno dibujando' no me parece Banksy".

Una de las primeras obras de Banksy es "The Mild Mild West", un gran mural fue pintado en 1999 en Bristol que muestra un osito de peluche lanzando un cóctel Molotov a tres policías antidisturbios. Fue pintado por el artista durante tres días a plena luz del día y todavía se encuentra en la ciudad, entre algunas de las otras obras de Banksy.

Banksy se mudó a Londres alrededor del cambio de milenio, al mismo tiempo que un tal Robin Gunningham. En 2001, Banksy tuvo su primera exposición no oficial en Londres en la que pintó con spray 12 obras en las paredes encaladas de un túnel en Rivington, Shoreditch.

Pero fue su espectáculo Turf War, en julio de 2003, celebrado en un almacén a pocos metros del departamento de Robin Gunningham, lo que puso a Banksy en el mapa.

En 2016, científicos de la Universidad Queen Mary de Londres dijeron que habían estudiado las posiciones de las obras de Banksy en Bristol y Londres para demostrar que Gunningham era el creador del graffiti.

La investigación se retrasó después de que los abogados de Banksy se pusieran en contacto con la universidad planteando preocupaciones sobre el estudio.

Los investigadores dijeron que habían "etiquetado" ubicaciones vinculadas a Banksy e identificaron un patrón obvio entre las obras de arte y las direcciones que visita con frecuencia en Bristol y Londres.

Explicaron en su estudio que habían utilizado el llamado “modelo de elaboración de perfiles geográficos de mezcla de procesos de Dirichlet (DPM)”, una técnica desarrollada por criminólogos.

El hombre del almacén de Red Hook

En 2013, muchos creyeron que la identidad de Banksy finalmente había sido revelada y Twitter explotó después de que el usuario @DjJonHenry publicara fotografías de un grupo de hombres y dos camiones utilizados para las obras de arte móviles Sirens Of The Lambs y Waterfall de Banksy.

La foto mostraba a cinco hombres arreglando animales de peluche en un camión afuera de un almacén en Red Hook Brooklyn, lo que llevó a especular que uno de los hombres era el artista solitario. El usuario de Twitter dijo que se acercó a ellos después de reconocer los vehículos de Banksy en Nueva York.

Los hombres se negaron a responder cuando el tuitero preguntó dónde estaba Banksy, aunque escribió que pensaba que el hombre que estaba encima del camión podría ser él, ya que estaba dirigiendo a los demás y hablaba con acento inglés.

Algunos medios de comunicación especularon que el hombre a la izquierda del vehículo podría ser Banksy porque tiene un parecido sorprendente con una fotografía que se cree es del artista y que fue publicada por el diario británico The Daily Mail en 2008.

Los periodistas del Daily Mail visitaron Bristol, que se dice es la ciudad natal de Banksy, donde un hombre afirmó que la identidad del hombre de la fotografía era Robin Gunningham.

El usuario de Twitter abandonó su búsqueda de la identidad de Banksy después de recibir una gran cantidad de respuestas de fanáticos del artista que lo acusaron de intentar poner en peligro el resto de su programa.

¿El rapero Robert Del Naja o el dibujante Jaime Hewlett?

Otra hipótesis muy popular sobre la identidad de Banksy indica que en realidad es el rapero Robert Del Naja, del grupo "Massive Attack" y que también es un grafitero que pasó años trabajando en Bristol bajo el nombre de 3D.

La teoría salió a la luz después de que DJ Goldie hablara de Banksy en un podcast y dijera: "Sin faltarle el respeto a Rob, creo que es un artista brillante. Creo que ha dado la vuelta al mundo".

Los fanáticos también pudieron vincular dos ocasiones en las que aparecieron nuevas obras de Banksy en la misma ciudad donde se presentaba "Massive Attack" pero Del Naja negó los informes diciendo que los rumores eran "muy exagerados".

Jamie Hewlett, dibujante de cómics y fundador de la banda virtual inglesa "Gorillaz", es otro hombre famoso asociado a la figura de Banksy. En 2022 un experto forense obtuvo datos que mostraban que su nombre estaba asociado con todas las empresas relacionadas con el artista.

Reforzando la teoría, la obra de arte del gorila de Banksy se utilizó en el vídeo musical de Gorillaz "Tomorrow Comes Today", pero los representantes de Banksy negaron una vez las especulaciones.

