“Quieren sacar de escena a quienes somos los verdaderos opositores”

La referente del PRO y candidata a presidenta de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, apuntó esta mañana contra el Gobierno nacional por elegir la figura del representante de La Libertad Avanza, Javier Milei, como principal contrincante por una cuestión de estrategia electoral.

“Me parece que es una centralidad construida para intentar, de parte del Gobierno, desacar de escena a quienes somos los verdaderos opositores, que hemos construido durante muchos años una estrategia muy clara de por qué el kirchnerismo es una ideología negativa para la Argentina”, argumentó la dirigente opositora.

Además aseguró que desde el oficialismo entienden que el candidato libertario es un rival “débil” el economista libertario. “Este intento es la búsqueda del kirchnerismo de agarrar lo que es más débil, para intentar quedarse prendido a la teta del poder”, dijo.

“La aparición de un nuevo actor, como es el caso de Milei, los lleva a buscar esa centralidad. Una persona que está muy sola, que no tiene equipo de gobernadores y diputados capaces de asentar un gobierno, es puesto en ese lugar. Porque el kirchnerismo percibe que algo débil les permite a ellos volver rápidamente al Gobierno”, expresó Bullrich en comunicación con radio Rivadavia.

Asimismo, la dirigente opositora responsabilizó directamente al Gobierno nacional por la realidad que atraviesa el país. “Nunca los argentinos sentimos una crisis de tanta profundidad. Hay una realidad en la que sentimos que estamos desplazados de nuestro propio país. Argentina tiene todo, pero los argentinos no tienen nada”, sostuvo.

Para graficar esto, Bullrich dijo conocer la historia del peronismo y sus ideas ante un panorama adverso. “Ha sido una táctica del kirchnerismo siempre, meterse en los partidos. Yo conozco mucho la historia del kirchnerismo, para entender que el peronismo siempre ha actuado de la misma manera, cuando aparece alguien que le va a competir, lo compra, se le mete adentro”, expresó.

Además, apuntó contra el oficialismo por las últimas medidas anunciadas, en particular por la modificación del piso al Impuesto a las Ganancias: “Si querés bajar un impuesto tenés que bajar gastos. Estamos pagando de una manera brutal porque el nivel de aceleración de la inflación es muy preocupante”.

En ese sentido, justificó el voto en contra de Juntos por el Cambio en el Congreso nacional a la reforma propuesta por Sergio Massa, que obtuvo media sanción en Diputados: “Si bajas impuestos y no bajás gastos, se los trasladás a los argentinos en el impuesto inflacionario”.

“En este caso, hubo un acompañamiento de Milei a bajar impuestos sin una contrapartida que es la base de un presupuesto. Si hay o no hay un pacto, no lo miraría por ahí, sino por la falta de compromiso con la gente. De no hablar con la verdad de lo que significa bajar un impuesto sin reducir el gasto”, contrapuso.

Y le pidió al Gobierno “tomar decisiones respecto a qué van a hacer con los gastos“, porque consideró que “deben volver para atrás con los nombramientos que hicieron en los últimos dos años, dejar de hacer contratos que generan gasto y ser prudentes”.

Por su parte, la exministra de Defensa de la Nación también le dedicó unas palabras a Javier Milei y puso en duda su plataforma, de resultar electo presidente. “Cuando veo a alguien que no tiene equipo para gobernar la Argentina, no tiene la espalda para pelear contra todos los sectores que te tiran piedras, creo que es una ingenuidad”, añadió.

Finalmente apuntó a las propuestas económicas del líder libertario, específicamente sobre la de cambiar la moneda en el país. “La dolarización se sabe que no funciona, y algunas de sus propuestas las tuvo que poner en un cajón y no las quiere sacar.Es una obviedad que no se puede dolarizar sin dólares, por eso nosotros proponemos el bimonetarismo”, concluyó.

Infobae