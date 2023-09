Dengue: dos casos confirmados en Tartagal

Se trata de dos pacientes que presentaron un cuadro febril alto y los estudios confirmaron el diagnóstico. La vacuna cada vez más cerca, pero el ANMAT no la aprueba todavía.

El ministro de Salud, Federico Mangione, confirmó que en la ciudad de Tartagal ya hay dos pacientes con diagnóstico confirmado de dengue. Se trata de casos autóctonos.



El funcionario nuevamente llamó a la población a tomar conciencia de la gravedad de la picadura del mosquito y también a todas las comunas para articular medidas de descacharrado, puesto que la vacuna para el dengue, en la Argentina, aún no fue aprobada por el ANMAT (Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología), según lo indició.



“Yo no voy a poner ninguna vacuna hasta que no sepa realmente que no van a producir ninguna complicación en los pacientes”, aseguró.



En esa dirección anticipó que el próximo 4 de octubre mantendrá una reunión con miembros de COFESA (Consejo Federal de Salud) para evaluar todo lo relacionado a esta nueva vacuna.