Sáenz: “La educación pública genera igualdad de oportunidades”

Gustavo Sáenz volvió a inaugurar la “Expo Futuro”, que brinda, como todos los años, la oferta académica de las distintas instituciones, y durante el acto inaugural se pronunció a favor de la educación pública garantizada por el Estado en respuesta a la propuesta que pretende llevar a cabo el candidato de la Libertad Avanza.



“Esta bueno que los jóvenes tengan las ganas, los sueños y la esperanza que van a estar mejor. La educación es primordial para esto y el Estado tiene que estar presente. La educación pública genera igualdad de oportunidades”, disparó el mandatario.



En ese sentido llamó a “seguir defendiendo la educación púbica” y recordó la creación de la UPATECO, la Universidad Provincial de Administración, Tecnología y Oficios con diversos cursos de corta duración.



“Cuando era candidato a gobernador recorría las localidades y los chicos me decían que no tenían la posibilidad porque sus padres no podían, o directamente porque no existían esas carreras en su pueblos”, añadió el gobernador.



Finalmente sostuvo que la UPATECO genera además empleo local en las diferentes regiones, “los jóvenes pueden quedarse en su pueblo porque Salta tiene una geografía privilegiada que nos da la posibilidad de dictar materias que tengan que ver con el lugar donde viven para que cuando terminen de estudiar tengan una salida laboral ahí”, finalizó