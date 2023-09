Denuncian largas filas en el banco Santiago del Estero para cobrar el sueldo

En las puertas de la entidad bancaria ubicada en España 932, jubilados denunciaron por Aries que las filas son demasiado largas ya que doblan por Sarmiento hasta la esquina de la avenida Belgrano y que en algunos casos llevan más de 3 horas esperando.



Cabe destacar que es justamente el banco Santiago del Estero el que capitaliza en la provincia el pago de la mayoría de los sueldos de los jubilados, teniendo hoy fecha de cobro los DNI terminados en 6, en tanto la terminación de mañana será en 7.



Fue Deolinda quien lamentó lo que estaba ocurriendo ya que muchos abuelos, al igual que ella, prefieren dirigirse a la ventanilla por comodidad “estoy desde las 8.40 y todavía no puedo cobrar. Yo no utilizo la tarjeta de débito porque no se usar bien el cajero automático y no lo entiendo. Además si te sobran $500 o $200 pesos siempre se los quedan”, señaló.