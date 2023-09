Cargnello: “que el papa  haga tomar conciencia de la economía no lo convierte en comunista ni negador del trabajo”

El arzobispo de Salta, Mario Antonio Cargnello ratificó su apoyo al papa Francisco, luego de que Milei lo trata como “ignorante total” y “representante del maligno” por no coincidir en su visión del rumbo económico del país.

Por Aries, Cargnello desestimó los dichos del candidato a presidente de la Libertad Avanza, Javier Milei, quien le había propinado una serie de insultos y groserías al sumo pontífice, tratándolo de “zurdo HDP que andás pregonando el comunismo por el mundo. Sos el representante del maligno en la casa de Dios”, dijo el hombre de la melena y lo acusó de estar lleno de “de odio y resentimiento”.

Al respecto el arzobispo dijo que Milei “lo acusa injustamente” porque en ningún momento el papa negó la cultura del trabajo, y que por el contrario la promueve”, recordando uno de los episodios de Francisco durante la crisis del 2001, “apoyó a un grupo de familias que iban a recoger cartones para sobrevivir, pero hicieron un trabajo organizado y digno y a partir de ello fueron re creando un trabajo organizado”, recordó .

Cargnello afirmó que es inevitable constatar la inequidad en el acceso a los bienes de la tierra, porque “hay poca gente que tiene mucho y mucha gente que no tiene nada, por eso que venga alguien y nos haga tomar conciencia de que la economía tiene que servir a la persona humana y no al revés no es ser comunista ni negar el trabajo”, cerró.