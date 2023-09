Troyano: “Hay que recuperar la política haciendo territorio”

La semana pasada en Tucumán, Sergio Massa encabezó una reunión con gobernadores, vicegobernadores y referentes sindicales para relanzar su campaña electoral.

En Hablemos de Política, la congresal del PJ en Salta Soledad Troyano remarcó la importancia de convencer al electorado “haciendo territorio” y señaló que será la estrategia que se aplicará en la provincia.

“Después de las elecciones hicimos una reunión y acordamos que el PJ va a salir a pelear como sabe pelear la calle, a conquistar los votos como sabe hacerlo”, dijo.

Así mismo señaló que la unidad es “premisa del Partido Justicialista Nacional”, al referirse a las campañas provinciales tras las PASO.

“A mí me enseñaron que cuando se pierde en una elección se acompaña al que ganó, eso históricamente lo hicimos, entonces no puedo hablar por las personas que están fuera de la línea partidaria, como Rana Villa, pero me imagino que lo más lógico es acompañar, porque aparte es una premisa que baja el Partido Justicialista Nacional, que es la unidad”, manifestó.

Troyano insistió en que “la discusión se da de forma interna, no en la calle”, y criticó que los personalismos son consecuencia negativa de la política actual.

“Uno no puede salir a discutir las internas partidarias a la calle, que es lo que pasó este último tiempo más allá del justicialismo, Juntos por el Cambio también se vio una interna muy cruda, la izquierda también, entonces hay que saber que acá los personalismos hay que dejarlos de lado, yo creo que eso es lo que llevó a la política que sea lo que es hoy”, indicó.