Bullrich cruzó a Massa : "No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy"

La candidata presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, respondió este jueves al anuncio del ministro de Economía y candidato a la presidencia de Unión por la Patria, Sergio Massa, que dijo que en caso de ser electo eliminará el Impuesto a las Ganancias para trabajadores, y le reclamó que lo haga "ahora".

"No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy, ministro de Economía Sergio Massa: ¿por qué no lo hace ahora? ¡Usted es el ministro de Economía!", escribió Bullrich en su cuenta de la red social X -ex Twitter-.

NO DEJES PARA MAÑANA LO QUE PUEDES HACER HOY

Ministro de Economía Sergio Massa: ¿por qué no lo hace ahora? ¡Usted es el ministro de Economía! 🤔 pic.twitter.com/jiB36kZZbZ — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) September 7, 2023

También se hizo eco de la propuesta de Massa el jefe de bloque del PRO en la Cámara de Diputados, Cristian Ritondo, e ironizó: "Podés hacerlo ahora. Mandá la ley que la votamos".

Massa había señalado el jueves, en una entrevista con C5N, que "un laburante, por ahora, paga Impuesto a las Ganancias, y digo por ahora, porque si soy presidente, los trabajadores no van a pagar impuesto a las Ganancias. Yo no soy como Macri porque lo vengo bajando, arrancamos con 2,4 puntos y lo planteé en el Congreso, y dentro de poquito voy a mandar una ley con el tema de ganancias".

Durante la entrevista, Massa volvió a afirmar que eliminará el Impuesto a las Ganancias en caso de resultar electo. "Si, o tal vez antes", señaló el candidato presidencial de Unión por la Patria.

"Por qué no comparamos cuánto le cobran al laburante de impuesto a las Ganancias cuando directivos de compañías no pagan por exenciones que tienen desde el punto de vista tributario", agregó Massa. Sostuvo que "es una discusión que hay que dar".

Con información de Cadena 3