Diputado Segundo: “El sueldo me alcanza para 22 días y los otros días ando rasguñando”

En la última sesión de la Cámara de Diputados salteña se abordaron proyectos que generaron cruces entre algunos legisladores. En especial, el tratamiento de las modificaciones al reglamento interno de la Cámara ofició de disparador para más que encendidos debates ya que, en uno de sus puntos, se propuso descontar el 10% de la dieta cada vez que un legislador faltara a Comisión o a Sesión.

Lo dicho, los cruces entre el oficialismo y la oposición se multiplicaron a medida que avanzaba la sesión, sobre todo a partir de la intervención de la diputada Sofía Sierra, quien insistió con que el modo de legislar era “mediocre”, advirtiendo que no votaría a favor del cambio de reglamento. Su posición despertó el repudio de todo el arco oficialista, sobre todo de sus pares del interior, quienes le observaron que tuvieron que viajar varias veces desde sus localidades para discutir y consensuar el proyecto de modificación que trataban.

Finalmente, el proyecto fue aprobado, pero el tema no quedó ahí. En el tramo de manifestaciones, el diputado por Rivadavia, Rogelio Segundo, fue el único que tomó la palabra y reflexionó sobre la discusión de minutos atrás.

“Estoy muy de acuerdo con que se le descuente al que no viene a trabajar, porque a cada trabajador se le paga según el día que trabaja”, aseguró el diputado, y consideró que, hoy por hoy, son todos “empleados de la gente” y que deben responder en consecuencia.

En tanto, se mostró en desacuerdo con los dichos de Sierra – a los cuales consideró una “chicana” -, mientras insistió en que los descuentos por faltar están bien implementados. Sin embargo, advirtió que, para llegar a las reuniones legislativas, no es el mismo esfuerzo el que hacen los diputados del interior que los que viven en Capital.

“Son 8 horas de viaje para llegar al Departamento hasta aquí, si tenemos que sacar los trapitos al aire, aquí hay quienes viven a dos pasos y no tienen que hacer el trayecto que tenemos que hacer nosotros”, disparó Segundo, y añadió: “Está bien, tenemos nuestro sueldo, pero mi sueldo me significan 100 pesos; me alcanza para 22 días y los otros días ando rascuñando, no alcanza para nada”.

Cuestionó, en este sentido, que las dietas sean iguales para todos los diputados sin contemplar las horas de viaje e incluso dijo estar de acuerdo con que se baje la dieta a quienes viven más cerca de la Legislatura.

“Nosotros venimos con gente, es nuestra costumbre, traemos gente en el auto, tenemos que darle de comer, dónde dormir; imagínense, la cantidad que gano no alcanza. Con la ley antipiquete decían que los diputados ganamos mucho, un maestro gana 700k y es solo para su bolsillo. Yo llego a mi casa siempre hay vecinos pidiendo cosas, azúcar, harina, pan, y hay que darle. Yo no vine a hacerme rico. Que el pueblo sepa. Por comisiones yo no recibo un peso, gano mi sueldo con mi trabajo y me la arreglo como puedo”, sentenció el diputado de Rivadavia.