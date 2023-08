Confirman que, por lo menos este año, no se abrirá la carrera de turismo en la UNSa

El rector de la Alta Casa de Estudios aclaró que si bien la carrera está pensada, aún no se gestionaron los fondos. Advirtió que hubo un “exceso de optimismo”. Asimismo, indicó que lo importante es reforzar la carrera de Medicina.

En diálogo con Aries el rector de la Universidad Nacional de Salta, ingeniero Daniel Hoyos, refirió a las controversias que se generaron alrededor de la carrera de turismo que en principio se pensaba estaba a un paso de concretarse.

Hoyos explicó que cuando se genera una carrera universitaria lo que primero que se hace es ver las posibilidades de dictarla y luego el buscar los fondos para llevarla a cabo

“Lo que pasó es que al anunciar la carrera se generó expectativas, pero no estaban destinados los fondos; los traté de gestionar, pero no los conseguí”, expresó. Lo que implica que se hizo el anuncio sin tener garantizados los fondos.

“Me parece que hubo un exceso de optimismo”, reflexionó.

El rector indicó, además, que en iguales condiciones están otras carreras en puerta, pero al no conseguir los fondos no hay un avance en ese sentido. “Lo prudente es no hacer los anuncios antes de tener los fondos”, reafirmó.

En otro orden, Hoyos remarcó que tomando en cuenta la situación del país, lo mejor es reforzar “lo que ya tenemos”. En este sentido, apuntó a la carrera de Medicina que se dicta en la Alta Casa de Estudios.

“Lo importante es tener este refuerzo presupuestario”, dijo, añadiendo que del trámite realizado es probable que se concrete en octubre, lo que representarían $20 millones.

La UNSa en los barrios

En otro orden, el Rector de la Universidad Nacional de Salta se mostró muy conforme por el trabajo que la UNSa está haciendo en los barrios de la ciudad y también en el interior de la provincia.

“Es una sorpresa el grado de adhesión que tenemos, no creíamos que sería con tanta gente, pero creo que estamos impactando de una forma muy positiva”, manifestó.

Asimismo, haciendo autocrítica, Daniel Hoyos reconoció que la Universidad estuvo “como en una burbuja de jabón en donde nos aislábamos de la sociedad; tenemos impacto y nunca lo dijimos y fue un error no comunicar las cosas que estamos haciendo”, concluyó.