Milei ¿cachetada o ruptura?

Pero cuando recibió el apoyo de la tercera parte de los votantes, los argentinos nos sacamos la telaraña de encima y comenzamos a discutir los pro y los contra de las propuestas mileicas. Economistas, sociólogos, politólogos comenzaron a apoyar o a atacar sus propuestas., en una inédita, por lo menos en los últimos años, discusión de alternativas.

Gracias Milei por obligarnos a pensar. Su disrupción sólo puede generar beneficios.

Todas las encuestadoras fracasaron en sus pronósticos en relación al 13 de agosto. Solo una le asignó a Milei el 24% de los votos, pero no lo vio ganador. Pero en una encuesta de comienzos de junio realizada por DATAMÁTICA, ya se mostraba la preferencia salteña por Milei.

MILEI está en contra del art. 14 de la Constitución Nacional, donde se consagra la protección del trabajador, con aguinaldo, vacaciones, salario mínimo vital y móvil, protección de la dirigencia sindical e indemnización por despido injusto. La educación pública iniciada por Sarmiento y la salud pública, admitamos que no funcionan bien, desaparecerían. No explica cómo se realizarán las acciones preventivas de la salud, como la vacunación, por ejemplo.

Se permitirá la venta de órganos. Con una pobreza de casi el 50% muchos padres pobres los venderán. Un riñón menos para curar un hijo. Propone crear un seguro para intervenciones médicas de alto costo, a cargo del Estado. Entonces, ¿porqué permitir el tráfico de órganos?

La seguridad estará fundamentalmente en manos de la víctima, pues se les permitirá la portación de armas. Recordar las masacres de Estados Unidos, producto de tal desatino. Se enfrentarán profesionales del delito con ciudadanos comunes armados. En su propuesta habla de reprimir el delito, pero no de prevenirlo, combatiendo sus causas. Nada de los niños del paco ni del crimen organizado.

La dolarización implicará la desaparición de la moneda argentina. Recordar que la moneda buena desplaza a la moneda mala. Es el caos pues carecemos de dólares para instalarla. Dinamitará el Banco Central. Los países más prósperos del mundo tienen Banco Central totalmente independiente, que fija la política monetaria y financiera.

Reconozcamos que desde que volvió la democracia, hace cuarenta años, cada vez estamos peor. Pero el mal no es de las instituciones, que se lograron arduamente, sino de los funcionarios que hacen mal uso de esas herramientas. Todos nuestros vecinos tienen una inflación bajísima. Crecen en todo sentido. Sus monedas son fuertes. Por ello vienen a nuestro país a comprar a precios de liquidación. ¿Ellos pueden y nosotros no?

Milei significó una cachetada de los argentinos hacia una dirigencia política ineficiente y corrupta. ¿O por el contrario significa una ruptura con el orden constitucional, con los partidos políticos, su dirigencia y su falta de compromiso con sus mandantes? Creo que es solo una buena cachetada. Milei no tiene la vaca atada. Le sacó menos de dos puntos a Bullrich y tres puntos a Massa. Massa obtuvo un veinte por ciento menos de votos, en Provincia de Buenos Aires, en relación a los votos de los intendentes. Si la votación hubiese sido sin cortes, el ganador de las PASO era Massa. Las abstenciones, votos en blanco y nulos superaron ampliamente a los logrados por cada uno de los candidatos. Votó el 69%, y entre votos nulos y en blanco llegaron a 8%. Entre los que pueden concurrir a votar, y votar positivo, podemos llegar al 16% del electorado. O sea, l6 puntos, que según se orienten, puede permitir la presidencia de cualquiera de los tres contendientes, pues en los hechos, resultó un empate técnico.

¿La cachetada será suficiente para hacer desaparecer la bronca? ¿Los qué como yo, estudiamos en la escuela pública en todos los niveles, totalmente gratis, soportaremos mansamente que MILEI haga desaparecer nuestra civilización argentina? Yo, por mi parte, me opongo a admitir un proyecto autoritario, excluyente, que haga retroceder a los argentinos a la época donde el peón, para hablar con el patrón, debía poner las manos atrás y mirar el suelo.

No puedo oponerme al control de las multinacionales de la Inteligencia Artificial, que se adueñan de nuestra voluntad. Pero si puedo denunciarlas, como lo hago constantemente. Pero me opongo a Milei que alaba a El Salvador y Ecuador por la dolarización, pero ignora la educación de los países nórdicos y su sistema de salud, que debieran ser imitados.

MILEI debe ser reconocido como el hombre que desnudó las falencias de la política argentina. La superpoblación y los ñoquis de la Administración Pública en todos los niveles. La mala educación actual y un sistema de salud que hace agua. También nuestra desconcertante política exterior. Pero los remedios son más graves que la enfermedad. Propone que nos relacionemos únicamente con economías y democracias liberales. No podríamos ni comerciar ni tener relaciones con los países nórdicos. Ni con China ni con Singapur. Los suecos definen su sistema político como socialismo funcional. Es de locos la propuesta de Milei.

Algunas tienen buen basamento. Por ejemplo, eliminar los coordinadores y las Jefaturas de Gabinete, excepto la nacional y disminuir el numero de ministerios. No acotar los planes sociales mientras no se recupere la economía, que entiende, creará ocho millones de puestos de trabajo. Eliminar los intermediarios. Tampoco despedir al personal de planta permanente. Si a los ñoquis y al personal de planta política. Pero privatizar todas las empresas públicas, o cerrarlas, incluido el CONICET, es un error. Su modelo estadounidense tiene empresas públicas con un presupuesto inmenso. Biden ha subsidiado la investigación, especialmente en inteligencia artificial. En la crisis de Lheman Brothers se subsidió a la banca privada. ¿Ha dejado de ser liberal? Los países líderes mundiales en materia educativa y de salud son los países nórdicos, que prestan dichos servicios con empresas públicas. Reitero. El problema no son las instituciones sino quiénes las utilizan mal.

Tenemos dos meses para analizar las posturas de los candidatos, que deberán mejorar sus propuestas. Discutamos sin fanatismos las distintas alternativas, de modo que nuestro voto traduzca raciocinio y no bronca.

Los candidatos y candidata no llegan ni a la sombra de nuestros grandes presidentes. MILEI nos obliga a pensar. Los contendientes deben encontrar respuestas superadoras para los argentinos y argentinas hasta los 30 años de edad, basamento del éxito de Milei, pues no se sienten representados por la dirigencia histórica.

No olvidemos nunca que los frutos que estamos recogiendo, provienen de árboles plantados por nosotros.