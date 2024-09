Más de la mitad de los abogados debe sus aportes a la Caja

Tras casi un mes de gestión, la presidente de la caja de abogados, Julia Toyos aseguró por Aries que “el nivel de morosidad de la institución es muy alto. De 4293 afiliados, tenemos 2393 morosos, lo que significa un 53%”.

Asimismo, detalló que “hay afiliados que deben 6 meses, 24 meses y hay afiliados que hace 10 años no pagan pero nuestra ley establece que con dos meses de morosidad se intima al pago y, si esto no se cumple, se procede a la suspensión, cuestión que en la caja de abogados no se hace y es algo que tenemos que revisar”.

Además, aseguró que todos los integrantes de la institución se quejan de las bajas jubilaciones que perciben pero que “nadie habla del incumplimiento. Tenemos un gran nivel de morosidad en los aportes y pocas políticas de recaudación” lamentó.

El aporte que se hace va desde los $18600 hasta los $45800 mil y depende de los años de antigüedad de cada afiliado que, comparado con otras instituciones, “no es caro” según la presidente.

Por último, Toyos aseguró que hubo muchas irregularidades durante la gestión anterior ya que, el número de teléfono que se utilizaba para consultas, era el de una ex empleada que dejó de trabajar en el lugar pero el costo por el mismo se seguía abonando. “El dominio de la caja de abogados estaba nombre de un tercero y tuvimos que regularizar. La gente se acostumbró a hacer las así nomás pero hay que tener transparencia” finalizó.