Dólar blue hoy: a cuánto cotiza este viernes 18 de agosto

El dólar blue hoy viernes 18 de agosto baja $ 30 y cotiza a $ 720 para la compra y a $ 730 para la venta, con un aumento de $ 10 respecto a los $ 720 en los que abrió hoy el mercado tras caer $ 40.

Luego de alcanzar un récord de $ 795 este miércoles, la divisa paralela comenzó a bajar y hoy viernes abrió $ 40 abajo con una súbita caída, aunque ahora recuperó $ 10. Esto supone un aumento de la divisa paralela de $ 170 en lo que va de agosto, dado que se ubicaba en $ 550 el primer día del mes.

El Banco Central, el jueves 17 de agosto incrementó la compra de la divisa extranjera para sus reservas a través del mercado oficial de cambios, impulsado por las liquidaciones de los exportadores que siguen aprovechando el salto devaluatorio que dispuso la entidad, en medio de una jornada en la que cedió parcialmente la presión sobre los dólares paralelos.

A cuánto cotiza cada dólar:

El dólar CCL o dólar cable hoy viernes 18 de agosto cotiza en $ 673,84 para la compra y $ 717,89 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar MEP o dólar bolsa este viernes 18 de agosto

El dólar MEP o dólar bolsa hoy viernes 18 de agosto opera en $ 698,29 para la compra y $ 699,56 para la venta.

Tras una devaluación del peso de un 22%, el dólar oficial hoy viernes 18 de agosto cotiza a $ 365,50 para la venta en las pantallas del Banco Nación.

La autoridad monetaria registró este jueves un saldo a favor de u$s 184 millones tras su intervención en el mercado oficial de cambios. Así, acumula compras netas por u$s 647 millones en la semana y más de u$s 780 millones en el acumulado del mes.