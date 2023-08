Transición en Cerrillos: El Intendente electo esperará hasta después de las PASO

En Día de Miércoles, el Intendente electo de Cerrillos, Enrique Borelli, dijo que la decisión de Yolanda Vega, actual Intendenta del Municipio, es irregular y hasta tiene vicios legales.

Cerrillos es uno de los municipios en los que, las elecciones provinciales de mayo pasado, dieron por resultado el cambio de autoridades en el Ejecutivo Municipal. Medida por al cual, Yolanda Vega deberá abandonar su cargo en el municipio el 10 de diciembre. En los últimos días se conoció la noticia de que la Intendenta, próxima a finalizar su mandato, autorizó el pase a planta permanente de 20 empleados contratados. Esta decisión encendió las alarmas del nuevo Intendente electo, quién ya manifestó su rechazo.

En este sentido Borelli explicó que ha pedido la intervención de Auditoria de la Provincia para que se cumpla la Ley nacional de “fin de mandato”. “La Ley establece que no se pueden hacer designaciones nuevas ni tomar medidas que afecten el uso de las finanzas el municipio para la nueva gestión”. Lo que además establece la Ley es que, ese tipo de maniobras no pueden ser efectuados hasta tres meses antes del cambio de mandato, sin embargo, a Vega todavía le quedan más de 4 meses de mandato.

“Nosotros estamos en todas las facultades para revertir la decisión que ella tomó por varios motivos”, explicó el Intendente electo, “tiene varios vicios legales, por ejemplo, no está publicado en el Boletín Oficial”, agregó.

Si bien todavía no hubo reuniones entre Vega y Borelli, éste último está reuniendo la información necesaria para iniciar la transición en el Municipio una vez que finalicen las elecciones PASO del mes de agosto.

“Todos saben que ella es precandidata a Diputada Nacional, me parece que ahora no es oportuno que nos reunamos, ella está en campaña, yo tampoco quiero acercarme a un candidato que no me representa. Voy a esperar hasta después de las PASO”, concluyó Borelli.