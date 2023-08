Enriquecimiento ilícito, peculado, negociados incompatibles: Méndez, a juicio

El ex Intendente de Salvador Mazza está imputado, por enriquecimiento ilícito, peculado, negociación incompatible con la administración pública, asociación ilícita, entre otras.

La causa contra Rubén Méndez, el ex intendente de Salvador Mazza inició en octubre de 2021 a partir de una serie de allanamientos, en su domicilio particular y otros inmuebles, vinculados al ex funcionario, en los que se secuestraron alrededor de usd$200 millones, autos de alta gama, entre otros bienes.

La fiscal Penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio, a cargo de la investigación, en diálogo con Aries confirmó que en tiempo récord, en una investigación “compleja”, se ha solicitado la elevación a Juicio contra Méndez y otros 11 imputados.

Entre otras, las imputaciones que pesan sobre Méndez son, enriquecimiento ilícito, peculado, negociación incompatible con la administración pública, asociación ilícita, falta de presentación de Declaración Jurada de bienes.

“Tener hoy una elevación a juicio, nuestro requerimiento fue el año pasado, es un tiempo récord, para una causa tan compleja como esta en donde hubo tantas incidencias por parte de la defensa”, explicó la Dra. Odorisio.

En este sentido, la letrada confirmó que la elevación a juicio surge de la posibilidad de haber probado que “el dinero secuestrado fue producto de delitos en perjuicio a la Municipalidad”.

Por último, la Dra. Odorisio, indicó que sumando la pena máxima de todos las imputaciones, podría implicar una condena de más de 25 años “técnicamente”, aunque manifestó que no podía confirmar cuál podría ser la condena final contra Méndez en caso de ser confirmada su culpabilidad.