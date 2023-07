Calculan que las nuevas medidas sumarían hasta tres puntos a la inflación

Claudio Caprarulo, director de la consultora Analytica, comentó que su cálculo es que los nuevos anuncios sumarán unos tres puntos al índice de precios al consumidor y que se notará con mayor fuerza en agosto. “Eso, de mínima”, señaló el economista. Y agregó: “Nosotros proyectamos julio al alza, pero trasladando mayoritariamente el impacto a agosto, donde sí estimamos una inflación por encima del 8%”.

En tanto, para el economista Lorenzo Sigaut Gravina, director de Análisis Macroeconómico de la Consultora Equilibra, el impacto que estima es de entre 1,5 y 2 puntos porcentuales (p.p.). “Lo que no está claro es si ya se va a ver en la última semana de este mes; pero lo que sí es seguro es que tendrá pleno efecto en agosto. “Con el tema del dólar agro, que ahora incluye el maíz, y eso tiene impacto en los costos de la cría de ganado y en los alimentos en última instancia, la clave es que esa medida en teoría se termina el 31 de agosto y la pregunta es qué va a pasar con el valor en pesos del maíz cuando concluya ese estímulo”, analizó el especialista.

Para Sigaut Gravina, si no hay un nuevo dólar agro a partir del 31 de agosto, el precio del maíz no va a bajar en pesos, pero sí se va a mantener estable. “Con esto quiero decir que si no se extiende el beneficio al exportador del maíz más allá de agosto ese impacto inicial de la suba de precios se vaya diluyendo con el correr de los meses. Entonces, insisto en que vemos 1,5 o 2 puntos de aumento de inflación en el corto plazo y después eso se empezaría a revertir”, explicó el economista.

Por el lado de C&T Asesores Económicos, la economista María Castiglioni Cotter dijo que no tiene una cifra estimada sobre cuánto pesarán las nuevas medidas en la inflación, pero afirmó que sí es concreto que con, esto, el Gobierno “se compró” más suba de precios.

Según dijo Castiglioni Cotter, hay que tener en cuenta que no son solo las nuevas medidas, sino también la disparada del blue, la incertidumbre con los dólares financieros. “Todo esto influye en la inflación y confirma que su piso es de 7% mensual este mes. Habrá que ver también si al final congelan tarifas en lo que resta del año, por eso proyectar algo exacto es difícil, pero está claro que julio va a estar más cerca del 7,5% y va a dejar un piso alto para agosto. Hemos comprado la garantía de que la inflación no va a bajar y que el 6% de junio fue una excepción”, agregó.

En la consultora Ecolatina elaboraron un informe en el que se preguntaron cuáles son los riesgos o costos colaterales de las últimas medidas. Y respondieron: “Mayores presiones inflacionarias. Si bien el impacto es menos generalizado que el de convalidar un saldo discreto del tipo de cambio oficial, la incidencia sobre los precios domésticos no será inocua: extender el dólar agro a cereales como el maíz implica encarecer un insumo relevante del sector engordador de pollos y cerdos, y de los feedlots, mientras que aplicar un impuesto a las importaciones (aumentar el costo de reposición) significa encarecer bienes e insumos utilizados en procesos productivos o consumos finales de la economía, lo que genera un traslado a los precios internos.”

Asimismo, Lautaro Moschet, economista de la Fundación Libertad & Progreso, afirmó que el impacto del encarecimiento de las importaciones tendrá mayor incidencia en el dato de inflación de agosto, ya que, al efectuarse sobre el final de mes actual, recaerá sobre el siguiente. “Lógicamente, aquellos importadores que sufran de esta carga impositiva extra, traspasarán el incremento en el mercado interno”, subrayó.

En esta lista de productos que se encarecerán en la plaza doméstica, Moschet incluyó a electrodomésticos, artículos electrónicos, indumentaria, entre otros. “No obstante, es interesante analizar las excepciones al impuesto PAIS vinculadas a la generación de energía, así como a los bienes relacionados a la canasta básica alimentaria. Dichos bienes representan gran parte del índice de precios al consumidor (IPC). Por lo tanto, el hecho de no sufrir este shock, descomprime buena parte del efecto sobre el dato de inflación, aunque es evidente que presionará con algunas décimas más al alza.

La Nación