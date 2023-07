Loteos privados: Jarsún desafió al Ente Regulador

El Presidente de Aguas del Norte se defendió de los cuestionamientos por la autorización a “Jardines de San Lorenzo” a conectarse a la cloaca a pesar de la prohibición del Ente. “Es una decisión de Aguas del Norte, no del Ente”, afirmó.

El Presidente de Aguas del Norte, Ignacio Jarsún, estuvo en la mira por fuertes cuestionamientos por la habilitación de los servicios cloacales al barrio privado Jardines de San Lorenzo, en San Lorenzo Chico, pese a la resolución del Ente Regulador cuyo titular es Carlos “Uluncha Saravia que lo prohíbe.

En “Agenda Abierta” Jarsún se defendió por lo publicado en un semanario digital apuntándolo por posibles “retornos”.

“Compré un terreno que puede ser costoso pero lo pago en 60 cuotas y es un proyecto personal algún día quisiera ir a vivir ahí no tengo casa propia y no me tiembla el pulso en decirlo con toda franqueza”, manifestó.

Por otro lado, explicó que la factibilidad al country privado estuvo aprobada hace dos años, antes de que asumiera en el cargo, pero después de la inversión realizada el Ente dio marcha atrás.

En este sentido, Jarsún apuntó contra el presidente del Ente, Carlos “Uluncha” Saravia.

“Justamente el presidente del Ente ahora vive en ese loteo y parece que es un tema personal de ellos”, expresó, para luego ratificar su decisión afirmando que era injusto que luego de haber hecho la inversión se les dijeran que no se podían conectar.

“Autoricé la conexión porque correspondía”, subrayó.

Finalmente, Jarsún ante la consulta si creía que se lo apuntaba por una cuestión política, tajante dijo estar convencido de ello, concluyendo que la decisión la toma la empresa y no el Ente, desafiando así la autoridad de “Uluncha”.