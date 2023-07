Güemes: Advierten que hay “irresponsabilidad en los nombramientos” y piden intervención de la Auditoría

En Hablemos de Política, por Aries, el actual Senador e intendente electo de General Güemes, Carlos Rosso, se refirió a la movilización de los trabajadores municipales, apuntó contra los gremios y

“Hay una realidad, los gremios estuvieron trabajando para el intendente, y yo creo que como gremialista el día jueves no le pagan lo que le deben a quienes yo represento, no puedo estar acompañando a un intendente, sin embargo, lo hicieron. Más allá de eso hoy ya salieron a las calles y a su vez cortaron ruta en relación a que no se les está pagando el bono de $60.000”, expresó.

A su vez, Rosso señaló que hubo “irresponsabilidad” en los nombramientos. “La planta municipal ha llegado casi a 900 personas, a su vez también sin contar los que son plantilleros, en total tenemos casi 1000 personas. Ninguna planta funcional de ninguna municipalidad aguanta esta cantidad de gente con la irresponsabilidad de nombrar personas que hacen solo algunos meses que están trabajando en la municipalidad, en el medio de otros que hace siete años”.

En la misma línea, el legislador pidió la intervención de la Auditoría de la provincia y aseguró hay irregularidades en el manejo de personal.

“Yo en diciembre no voy a despedir a nadie porque diciembre es muy sensible y porque además hay otro gran problema que tenemos en la municipalidad, que no tenemos la digitalización de los legajos y que no hay una organización como corresponde personal. Para algunas cosas tengo facultad como Intendente y para otras no. Por ejemplo, está llamando una licitación sobre la fotomulta en Güemes cuando no está arreglado el tránsito en el municipio, y nos atraviesa una ruta nacional 24”, manifestó.

Consultado por los cuatro meses que le restan en la banca del Senado provincial, Carlos Rosso destacó dos temas a tratar: presupuesto y la minería.

“He presentado un proyecto de ley para que el presupuesto de cada año tenga perspectiva ambiental, pero el tema básico que comentan o a que a todos nos surge, es el tema de la movilidad en cuanto a las partidas, creo que si después se rinden, no hay problema” dijo y agregó sobre si bien se planteó revisar la ley de coparticipación municipal “es un tema que hay que plantearlo para que todos los municipios sientan que es algo importante y que es algo que realmente se debe modificar”.

Sobre el segundo punto, el legislador consideró importante tratar “la realidad minera y cómo se contribuye desde el nivel empresarial, a las comunidades”.