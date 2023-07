En medio de la negociación, Massa definió a la deuda con el FMI como un "ancla"

En la ceremonia también estuvieron presentes el intendente comunal Andrés Watson y el actual secretario de Industria y Desarrollo Productivo nacional José de Mendiguren. El mandatario bonaerense antecedió en la palabra al ministro de Economía y centró parte de su discurso en criticar el endeudamiento con el FMI y el programa que este organismo propone: "Ese plan prefabricado, construido y estandarizado no funciona". "Ese modelo a la provincia de Buenos Aires, corazón productivo del país, no le sirve", agregó.

En ese marco, Axel Kicillof apuntó contra la oposición: "Tenemos un problema que no salió de la nada. Entre las cosas que hay que decir es que los que se están presentando a las elecciones y aplaudieron, buscaron y nos trajeron esto tienen que hacerse responsables adelante de la sociedad. No pueden darle consejos al ministro como si vinieran de Marte y no tuvieran nada que ver". "Hay que ver eso, ¿Qué país queremos?", preguntó.

Posteriormente, Sergio Massa tomó la palabra y remarcó que en esta gestión "elegimos el camino de sostener la recuperación del empleo, con 33 meses consecutivos de crecimiento del empleo", aunque reconoció que "todavía cuesta y sabemos que existen restricciones que nos impidieron lograr una mejora en el ingreso de nuestros trabajadores y sabemos que esa es una deuda que en el próximo gobierno vamos a tener que pagar".

"Es clave que le digamos a los argentinos y argentinas qué se pone en juego en las próximas elecciones", siguió el ministro de Economía, y sostuvo que "frente aquellos que llaman a dividir, nosotros tenemos que seguir en la idea de sumar" porque "eso nos va a permitir construir más Argentina". "Entonces llamar a destruir, de alguna manera lo que tiene es una falta de anclaje con la realidad social", añadió.

Para finalizar, consideró que "el único camino para poder transformar es elegir y no dejen que otros elijan por ellos. Nos hacemos cargo de los errores que cometimos pero también estamos seguros que hay dos países: uno de la producción, el trabajo y la educación de calidad en el que creemos nosotros; otro, el de la especulación financiera, el endeudamiento y la Argentina desindustrializada y con un proyecto de exportación de materia prima".

"A ese país que sueña con el progreso lo queremos invitar a que nos acompañe porque lo que viene es mejor de lo que se va", concluyó.

