Morales My denunció que el Partido de la Victoria Salta los quiere “aleccionar”

Maria Morales My

La precandidata a Diputada Nacional, Maria Morales My, dio detalles sobre las pujas que existen al interior del frente del oficialismo nacional y provincial. “Fuimos muy críticos con la alianza que integró el PV en Salta con Avancemos”, “esto es un aleccionamiento”, dijo la precandidata.

Morales My es referente en Salta del partido Felicidad, de cara a las elecciones PASO de agosto decidieron presentar una lista propia en la interna de Unión por la Patria. Deberá competir con Pablo Outes y Ramón “Rana” Villa.

Sin embargo Morales cuestionó que la competencia no se da en términos iguales ya que, desde su espacio solicitaron formalmente la adhesión a la precandidatura nacional de Sergio Massa, pero obtuvieron una respuesta negativa. Fue cuando resolvieron solicitar la adhesión a la lista de Juan Grabois. “Tampoco nos respondieron cuando solicitamos adherir a la fórmula de Grabois”, explicó Morales My.

Dijo que mantuvieron reuniones con los apoderados de la alianza a nivel provincial y nacional, que se reunieron con apoderados de Grabois y Massa, todos aceptaban la adhesión. “Finalmente una de nuestras fuentes no dice que serían los senadores nacionales de nuestro espacio los que estarían impidiendo la adhesión”, explicó Morales My, “que no nos van a dar la adhesión a Sergio Massa y que tampoco nos van a dejar adherir a Grabois”, agregó.

A continuación la precandidata dio su parecer al respeto, “No puedo decirles con ciencia cierta cuál es el motivo, puedo decir cuáles son mis percepciones. Fuimos muy críticos de la alianza que hizo Avancemos. Que el Partido de la Victoria armara una alianza con Alfredo Olmedo y Ahora Patria generó una enorme confusión en el electorado, además consideramos que está en las antípodas del pensamiento nacional y popular por el que militamos”, explicó Morales My.

En este sentido consideró que, podría haber un intento de “aleccionamiento” por parte de los referentes del PV. “Lo que se castiga es la insumisión, el no acompañar”, finalizó.